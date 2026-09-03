Trendyol 1. Lig'de 5. hafta heyecanı Bursaspor-İstanbulspor karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde yoluna güçlü bir şekilde devam etmek isteyen iki takım, kritik mücadelede üç puan için sahaya çıkacak.

Bursaspor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor. Konuk İstanbulspor ise zorlu Bursa deplasmanından puan veya puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Karşılaşmaya kısa süre kala maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal ve takımların sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri futbolseverlerin gündemine geldi.

BURSASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bursaspor ile İstanbulspor arasındaki Trendyol 1. Lig 5. hafta karşılaşması, 3 Eylül 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

Mücadele Bursaspor'un ev sahipliğinde Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan mücadelede alınacak sonuç, ligin ilerleyen haftaları öncesinde sıralama açısından önemli olacak.

BURSASPOR-İSTANBULSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bursaspor-İstanbulspor karşılaşması TRT Spor ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Futbolseverler mücadeleyi ayrıca tabii ve beIN Connect platformları üzerinden takip edebilecek.

Saat 20.00'de başlayacak mücadelede iki ekip de sahaya üç puan hedefiyle çıkacak.

BURSASPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

Bursaspor'un İstanbulspor karşısında şu 11'le sahaya çıkması bekleniyor:

Kerem Matışlı, Zeki Yavru, Alperen Babacan, Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Rahmetullah Berişbek, Eyüp Akcan, Lincoln Henrique, Halil Akbunar, Amine Boutrah, Kelechi Iheanacho.

Yeşil-beyazlı ekip, özellikle hücum hattındaki etkili isimleriyle İstanbulspor savunması karşısında gol arayacak.

İSTANBULSPOR'UN MUHTEMEL 11'İ

İstanbulspor'un ise karşılaşmaya şu kadroyla başlaması bekleniyor:

Alp Tutar, Duran Şahin, Umut İslamoğlu, Muhlis Dağaşan, Yusuf Ali Özer, Ilian Iliev, Berk Ali Nizam, Elvin Mendy, Abdullah Dıjlan Aydın, Phellipe Cardoso, Alieu Cham.

Deplasmanda mücadele edecek İstanbulspor, Bursaspor'un taraftar desteğiyle oluşturacağı baskıya karşı direnerek rakibinin vereceği açıkları değerlendirmeye çalışacak.

BURSA'DA KRİTİK 90 DAKİKA

Trendyol 1. Lig'de üst sıraları hedefleyen Bursaspor ve İstanbulspor'un karşı karşıya geleceği mücadelede gözler iki takımın yıldız isimlerinde olacak.

Bursaspor, taraftar avantajını kullanarak sahadan üç puanla ayrılmayı amaçlarken İstanbulspor ise Bursa'dan iyi bir sonuçla dönmek için mücadele edecek.

Bursaspor-İstanbulspor maçı 3 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor ile beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.