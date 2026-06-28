Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı ocak-mayıs dönemi enflasyon verileri sonrası SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranları büyük ölçüde netleşti. Haziran ayı enflasyonunun da açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı kesinleşecek ve yeni maaşlar resmiyet kazanacak.

SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Yaklaşık Yüzde 18 Zam Bekleniyor

Mevcut verilere göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık enflasyona bağlı zam oranı yüzde 16,60 seviyesinde bulunuyor. Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentileri doğrultusunda 6 aylık zam oranının yaklaşık yüzde 18,19 seviyesine ulaşabileceği hesaplanıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının yaklaşık 23 bin 600 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Memur ve Memur Emeklilerinin Zammı da Şekilleniyor

Memur ve memur emeklilerinin maaş artışı ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşmesiyle hesaplanıyor. Mevcut tahminlere göre toplam zam oranının yaklaşık yüzde 13,93 olması öngörülüyor.

Bu oranın gerçekleşmesi halinde en düşük memur maaşının 70 bin TL'nin üzerine, en düşük memur emeklisi aylığının ise yaklaşık 31-32 bin TL seviyesine çıkacağı değerlendiriliyor.

Kesin Rakamlar 3 Temmuz'da Belli Olacak

Milyonlarca emekli ve memurun beklediği kesin zam oranları, 3 Temmuz 2026 Cuma günü TÜİK tarafından açıklanacak haziran ayı enflasyon verisinin ardından netleşecek.

6 aylık enflasyon oranının kesinleşmesiyle birlikte emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranları resmileşecek ve yeni maaşlar temmuz ayı itibarıyla hesaplara yatırılacak.

Ekonomi çevreleri, haziran enflasyonunun beklentilere paralel gelmesi halinde mevcut hesaplamalarda büyük bir değişiklik yaşanmasının beklenmediğini ifade ediyor.