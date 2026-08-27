Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31

Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, aralarında Antalya'nın da bulunduğu Akdeniz ve Ege kıyılarında mikroplastik kirliliğinin ciddi boyutlara ulaştığını bildirdi. Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan yazısında Ağırbaş, plastik atıkların deniz ekosistemini ve insan sağlığını tehdit eden görünmez bir tehlikeye dönüştüğünü vurguladı. Antalya, Mersin, Adana ve Muğla gibi turistik öneme sahip bölgelerde yapılan tespitler, hiçbir sahil şeridinin bu riskten muaf olmadığını gösteriyor.

Türkiye denizlerinde 428 noktada düzenli çevresel izleme yapıldığını aktaran Ağırbaş, kirliliğin kaynağının sadece evsel atıklar olmadığını açıkladı. Araç lastiklerinin aşınması, tekstil lifleri, sentetik halılar, balıkçılık ekipmanları ve tek kullanımlık ürünlerin zamanla parçalanarak mikroplastiklere dönüştüğü ifade edildi. Bu parçacıkların güneş ışığı ve dalga etkisiyle nanoplastik seviyesine kadar inerek deniz canlılarının besin zincirine karıştığı belirtildi. Çözümün ise sadece denizleri temizlemekten değil, plastiğin denize ulaşmasını kaynağında engellemekten geçtiği kaydedildi.

SAĞLIK VE GIDA GÜVENLİĞİ NASIL ETKİLENİYOR?

Mikroplastiklerin sadece çevresel bir kirlilik yaratmadığı, aynı zamanda insan sağlığı için de büyük bir risk oluşturduğu aktarıldı. İçme sularında, denizden elde edilen tuzlarda ve çeşitli deniz ürünlerinde mikroplastik tespit edildiği bildirildi. Bilimsel araştırmalara göre, anne karnındaki plasenta ve kordon kanında dahi bu parçacıklara rastlanmasının, durumun ciddiyetini ve acil önlem alınması gerektiğini gözler önüne serdiği vurgulandı.

ATIK YÖNETİMİNDE YENİ ADIMLAR NELER OLACAK?

Sıfır Atık Vakfı'nın Adana, Mersin, Muğla ve Antalya'da bizzat yürüttüğü saha çalışmalarında, karasal atıkların nehirlere ve denizlere ulaşma yolları detaylı şekilde incelendi. Elde edilen verilerin, 31 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Plastik Atık Çalıştayı'nda kapsamlı olarak masaya yatırılacağı duyuruldu. İlgili bakanlıklar ve üniversitelerin katılımıyla gerçekleşecek çalıştayda, cam ve metal gibi yeniden kullanılabilir malzemelerin döngüsel ekonomiye kazandırılması ile biyobozunur alternatiflerin teşviki değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Hareketi'nin yerel yönetimlere entegrasyonu da hızlanıyor. İçişleri Bakanlığı ile imzalanan yeni iş birliği protokolü kapsamında, 81 ildeki 50 bini aşkın muhtarlığın atık yönetimi sürecine aktif olarak dahil edileceği açıklandı. Antalya gibi turizm yoğunluğunun ve tarımsal faaliyetlerin yüksek olduğu kıyı bölgelerinde, yerel dinamiklerin bu dönüşüme entegre edilmesinin bölgesel ekosistemi korumada kritik bir olumlu etki yaratması bekleniyor.