Kepez Belediyesi, 28 Ağustos Cuma günü Antalya ve çevresinde etkili olması beklenen yüksek sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlara resmi bir uyarıda bulundu. Meteorolojik verilere dayandırılan açıklamaya göre, bölgede sıcaklıkların 35 ila 40 derece seviyelerine ulaşması, kuru hava ve rüzgarla birleşerek ciddi bir orman yangını riski oluşturması öngörülüyor.

Belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden yayımlanan duyuruda, riskli hava koşulları sürerken alınması gereken bireysel önlemler detaylandırıldı. Açıklamada vatandaşlardan kesinlikle ateş yakmamaları, anız veya bahçe temizliği amacıyla yakma işlemi yapmamaları ve mangal kullanımından kaçınmaları talep edildi. Kuru hava ve rüzgarın en ufak bir kıvılcımı hızla büyütebileceğine dikkat çekildi.

RİSKLİ DURUMLARDA NEREYE BİLDİRİM YAPILMALI?

Herhangi bir şüpheli durum veya yangın başlangıcı fark edildiğinde, zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi gerektiği vurgulandı. Erken müdahalenin yangınların büyümesini engellemedeki kritik rolü hatırlatılırken, Kepez Belediyesi ekiplerinin 7 gün 24 saat teyakkuz halinde olduğu aktarıldı. Vatandaşların ayrıca 444 6 007 numaralı Kepez İletişim Merkezi ve 0555 024 07 07 numaralı WhatsApp İhbar Hattı üzerinden de belediyeye ulaşabileceği bildirildi.

SICAKLIK VE RÜZGAR BİRLEŞİMİ NEDEN TEHLİKELİ?

Genel meteorolojik değerlendirmelere göre, hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıkması ve nem oranının düşmesi, orman tabanındaki örtünün tamamen kurumasına yol açıyor. Bu duruma rüzgarın da eklenmesiyle birlikte, yanan bir materyalin etrafa sıçrama ve kontrol altına alınamama ihtimali en üst seviyeye çıkıyor. "Unutmayalım; yangını önlemek, söndürmekten daha kolaydır" mesajını paylaşan yetkililer, bu şartlarda alınacak en küçük tedbirin bile felaketleri önleyebileceğini belirtiyor.

Antalya merkezli yapılan bu uyarı, ormanlık alanların geniş yer kapladığı Alanya ve diğer kıyı ilçelerinde de olası yansımaları nedeniyle dikkatle takip ediliyor. Tüm Akdeniz şeridini etkileyen sıcak hava dalgası süresince, bölge genelinde tarımsal faaliyetler ve mesire alanlarındaki kullanımlarda azami hassasiyet gösterilmesi bekleniyor.