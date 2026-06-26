Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş, Milli Piyango Online platformu üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin ardından şans oyunu tutkunları sonuçları öğrenmek ve kuponlarını kontrol etmek için resmi sorgulama ekranına yöneldi.

İşte kazandıran numaralar

26 Haziran 2026 tarihli On Numara çekilişinde belirlenen şanslı sayılar şu şekilde açıklandı:

3 - 6 - 7 - 8 - 15 - 23 - 29 - 31 - 35 - 38 - 43 - 47 - 48 - 59 - 62 - 69 - 70 - 74 - 75 - 76 - 79 - 80

Çekiliş sonucunda büyük ikramiye sahibini bulurken, farklı bilen oyuncular da çeşitli ikramiye kategorilerinde ödül kazandı.

Kazançlar nasıl sorgulanacak?

Oyuncular, kuponlarına isabet eden ikramiyeleri Milli Piyango Online ile yetkili satış noktaları üzerinden sorgulayabilecek. İkramiye kazananların, kuponlarını belirtilen süre içinde ibraz ederek ödüllerini almaları gerekiyor.

On Numara çekilişleri, haftanın belirlenen günlerinde noter huzurunda gerçekleştirilirken, sonuçlar Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden anlık olarak yayımlanıyor.