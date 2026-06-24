Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişin ardından vatandaşlar kuponlarını kontrol etmek için sonuç ekranlarına akın etti. Açıklanan sonuçlara göre gecenin şanslı numaraları belli oldu.

Kazanan Numaralar Açıklandı

24 Haziran 2026 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişinde çıkan numaralar şu şekilde sıralandı:

3 - 12 - 37 - 62 - 64 - 70

Joker Numara: 61

SüperStar Numara: 10

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından büyük ikramiyenin isabet edip etmediği merak konusu oldu. Yetkililer, ikramiye dağılımı ve kazanan kupon bilgilerine ilişkin detayların resmi sonuç ekranında duyurulacağını bildirdi.

Yılın En Büyük İkramiyelerinden Biri

381 milyon lirayı aşan büyük ikramiye, son dönemin en yüksek loto ödülleri arasında yer aldı. Bu nedenle çekiliş öncesinde yoğun kupon satışı yaşandığı belirtilirken, birçok vatandaş büyük ödülün hayaliyle şansını denedi.

Uzmanlar, yüksek ikramiye tutarlarının şans oyunlarına olan ilgiyi önemli ölçüde artırdığını belirtirken, özellikle büyükşehirlerde loto bayilerinde yoğunluk oluştuğunu ifade etti.

Sonuçlar Nasıl Sorgulanıyor?

Çekilişe katılan vatandaşlar, kupon sonuçlarını Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden sorgulayabiliyor. Ayrıca ikramiye dağılımı, kazanan kişi sayısı ve ödeme detayları da resmi sonuç ekranlarında yayımlanıyor.

Büyük ikramiyenin bir talihliye mi yoksa birden fazla kişiye mi çıktığına ilişkin bilginin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Çekilişin ardından gözler, 381 milyon liralık dev ödülün sahibine çevrildi.