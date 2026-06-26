Yaz aylarının en çok tüketilen meyvelerinden kirazın pazar ve market tezgahlarındaki görünümü mercek altına alındı. Uzmanların laboratuvar ortamında gerçekleştirdiği incelemelere göre, meyvelerin diri ve parlak durması için yasal sınırların üzerinde kimyasal koruyucu ve parlatıcı kullanıldığı tespit edildi.

Çıplak gözle fark edilemeyen bu koruyucu maddeler, meyvenin su kaybetmesini engelleyerek raf ömrünü yapay şekilde uzatıyor. Tüketiciler meyveyi sadece suyla yıkadığında bu kimyasal tabaka tamamen temizlenmiyor. Uzmanlar, dış görünüşteki kusursuzluğun doğal olmadığına ve yüksek oranda kimyasal müdahaleye işaret ettiğine dikkat çekiyor.

DOĞAL KİRAZ NASIL ANLAŞILIR?

Uzman değerlendirmelerine göre, alışveriş sırasında aşırı yapay parlaklığa sahip olan ürünler yerine daha mat görünümlü kirazların tercih edilmesi gerekiyor. Meyvenin gerçek tazeliğini gösteren en güvenilir doğal kriter ise saplarının canlı yeşil renkte olması. Yapay parlaklık, taze bir üründen ziyade işlem görmüş bir kabuğa işaret ediyor.

KİMYASAL KALINTILAR NASIL TEMİZLENMELİ?

Tüketicilerin kimyasal riskleri en aza indirmesi için mutfakta uygulayabileceği pratik adımlar bulunuyor. Satın alınan kirazların tüketilmeden önce mutlaka sirkeli suda 15 ila 20 dakika bekletilmesi öneriliyor. Bekleme işleminin ardından bol suyla yapılacak detaylı bir durulama, yüzeydeki kimyasal kalıntıların ve parlatıcıların arındırılması için büyük önem taşıyor.