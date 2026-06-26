Olay, öğle saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde bulunan Vadi Park'ta meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencileri olan 10'uncu sınıf öğrencisi Çağlar G. (16) ile 12'nci sınıf öğrencisi Halil A. (18) karne gününde parkta karşılaştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında yanında bulunan bıçağı çıkaran Halil A., Çağlar G.'yi çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı öğrenci ambulansla Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil ameliyata alınan Çağlar G.'nin operasyonun ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli Halil A.'nın yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganı kısa sürede gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelinin ifadesine başvurulurken, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Karne gününde yaşanan olay, okul çevresinde ve kentte büyük üzüntüye neden olurken, öğrencilerin yakınları hastaneye akın etti. Polis ekipleri, olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alırken, kavgaya ilişkin tanıkların da ifadelerine başvuruyor.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını bildirirken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.