İSTANBUL'un Pendik ilçesinde bir inşaatta çalışan işçi, dördüncü katta görev yaptığı sırada dengesini kaybederek beton zemine düştü. Ağır yaralanan işçi hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Pendik ilçesine bağlı Çınardere Mahallesi Karslı Caddesi üzerinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatın 4'üncü katında çalışan Zafer Çakmak, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten beton zemine düştü.

İşçinin düştüğünü gören çalışma arkadaşları büyük panik yaşarken, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralandı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Zafer Çakmak, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların gözetiminde tedavisi süren işçinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İş güvenliği incelemesi başlatıldı

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Kazanın meydana geliş nedeni araştırılırken, iş güvenliği tedbirlerinin yeterli olup olmadığı da soruşturma kapsamında değerlendirilecek.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla çalışma başlatırken, inşaattaki çalışanların ifadelerine de başvurulacağı öğrenildi.

Öte yandan, iş kazası nedeniyle bölgede kısa süreli hareketlilik yaşanırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.