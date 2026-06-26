AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde Aydın–Denizli Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan otomobilin yolcu otobüsüne çarpması sonucu 9 kişi yaralandı. Kazanın ardından kontrolden çıkan otobüs refüje çarparak durabilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Aydın–Denizli Otoyolu'nun Denizli istikameti Yamalak Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elif Ç. (37) yönetimindeki 35 CFJ 432 plakalı otomobilin seyir halindeyken sağ ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aynı yönde ilerleyen Osman Ö. (63) idaresindeki 64 AN 727 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü savrularak orta refüje çarptı ve güçlükle durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi.

9 kişi yaralandı

Kazada otomobil sürücüsü Elif Ç., yolcu otobüsünün şoförü Osman Ö. ile otobüste bulunan 7 yolcu yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ve trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

İlk belirlemelere göre kazanın otomobilin ön lastiğinin patlaması sonucu meydana geldiği değerlendirilirken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.