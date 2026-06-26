Rock müziğin en sevilen isimlerinden biri olan Şebnem Ferah'ın konseri için bilet satışları 26 Haziran itibarıyla başladı. Konser duyurusunun yapılmasının ardından sanatçının hayranları bilet satış platformlarına yoğun ilgi gösterirken, organizasyona yüksek katılım bekleniyor.

Organizasyon yetkilileri tarafından bilet fiyatlarına ilişkin sabit bir ücret tarifesi açıklanmadı. Satış platformlarında biletlerin, sahneye yakınlık ve oturma düzeni gibi kriterlere göre farklı kategorilerde satışa sunulduğu belirtilirken, en güncel fiyat bilgilerinin resmi bilet satış ekranları üzerinden takip edilebildiği ifade edildi.

Konser biletlerinin yeni satışa çıkmasına rağmen özellikle bazı kategorilerde yoğun talep yaşandığı öğrenildi. Kontenjan durumunun anlık olarak değişebileceğini belirten organizasyon yetkilileri, konsere katılmak isteyen müzikseverlerin resmi satış kanallarını düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye etti.

Türk rock müziğinde yıllardır geniş bir dinleyici kitlesine sahip olan Şebnem Ferah, güçlü sahne performansı ve unutulmaz şarkılarıyla yine binlerce hayranını aynı sahnede buluşturacak. Sanatçının repertuvarında yer alan "Sil Baştan", "Ben Şarkımı Söylerken", "Can Kırıkları", "Mayın Tarlası" ve "Sigara" gibi sevilen eserlerini seslendirmesi bekleniyor.

Daha önce İstanbul'da verdiği konserlerde büyük ilgi gören Şebnem Ferah'ın Yenikapı konserinin de yaz sezonunun en dikkat çeken müzik etkinliklerinden biri olması bekleniyor. Organizasyonun, hem İstanbul'dan hem de farklı şehirlerden gelecek müzikseverleri ağırlaması öngörülüyor. Hayranlar, uzun bir aranın ardından sevilen sanatçıyı yeniden canlı dinlemenin heyecanını yaşarken, konserin unutulmaz anlara sahne olması bekleniyor.