Olay, Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin önünde bulunduğu sırada arının soktuğu Faik Akbulut (64), kısa süre sonra fenalaşarak rahatsızlandı. Yakınlarının durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Akbulut'u Altunhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Akbulut'un sağlık durumu kısa sürede ağırlaşınca, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Doktorların yoğun çabasına rağmen Faik Akbulut kurtarılamadı. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Öte yandan olayın ardından jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Yetkililer, özellikle arı sokmasına karşı alerjisi bulunan vatandaşların ani gelişen nefes darlığı, şişlik ve baygınlık gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiğini hatırlattı.

Faik Akbulut'un cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilerek Karakapı beldesinde toprağa verilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.