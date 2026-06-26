Karagöz, yeni oluşumun temel referansının Amasya Genelgesi ve Anadolu ile Rumeli Müdafaa-i Hukuk Hareketi olduğunu vurguladı. "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" şiarıyla yola çıktıklarını belirten Karagöz, adalete, liyakate, bilime ve emeğe dayalı, kibirden uzak yeni bir anlayışın inşa edileceğini açıkladı. Bu adımın halkın haklı taleplerini gözeterek yeni bir umut kapısı aralayacağını ifade etti.

CHP GENEL MERKEZİNE SERT ELEŞTİRİLER

Mevcut siyasi durumu Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi üzerinden örneklendiren Karagöz, Cumhuriyet Halk Partisi genel merkezine yönelik çok sert suçlamalarda bulundu. "Cumhuriyet Halk Partisi işgal edilmiştir; işgal kuvvetleri partinin genel merkezinden emperyalizme selam verme sırasına girmiştir" diyen Karagöz, kurumların asli amaçlarından uzaklaştırılarak ömrünü tamamlamış bir iktidarın devamı için kullanıldığını iddia etti.

Türkiye'yi bugünkü çıkmaza sürükleyen hataların tekrarlanmayacağını söyleyen Karagöz; yargının bağımsızlığını yitirdiğini, bürokrasinin halka hesap vermek yerine bir baskı odağına dönüştüğünü savundu. Siyaset kurumunun iyi niyet, ciddiyet, liyakat, etik ve akıl temelinde yeniden inşa edilmesi gerektiğini belirterek, vatan meselesini kendi derdi bilen herkesi bu yeni fikir topluluğuna ve istikamete davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi