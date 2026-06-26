Olay, saat 16.45 sıralarında Bor ilçesine bağlı Kemerhisar beldesinde faaliyet gösteren özel bir havai fişek fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yaşanan şiddetli patlama, çevrede büyük bir gürültüyle hissedilirken, fabrikanın bulunduğu bölgeden yoğun duman yükseldi.

Patlamanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri fabrika çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralanan işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İlk belirlemelere göre patlamada bazı işçiler yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bor Devlet Hastanesi ile Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.

Patlamanın ardından fabrikada çıkan yangın nedeniyle itfaiye ekipleri yoğun çalışma başlattı. Alevlerin fabrikanın diğer bölümlerine sıçramaması için ekipler zamanla yarışırken, güvenlik amacıyla fabrikanın çevresi tamamen boşaltıldı. Olası ikinci bir patlama riskine karşı ekiplerin kontrollü şekilde müdahalesini sürdürdüğü öğrenildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangının kontrol altına alınmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma başlatılacağı bildirildi. Fabrikada üretim sırasında kullanılan patlayıcı maddelerin patlamaya neden olup olmadığının araştırıldığı ifade edildi.

Öte yandan aynı fabrikada 27 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen patlamada 2 kişi yaşamını yitirmişti. Yaşanan son olay, daha önceki facianın ardından güvenlik tedbirlerini yeniden gündeme getirdi.

Yetkililer, yangının tamamen söndürülmesi ve bölgenin güvenli hale getirilmesinin ardından patlamanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacağını belirtirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.