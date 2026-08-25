Aydın’ın Nazilli ilçesinde evlilik hazırlığı yapan ve Almanya’da yaşayan 37 yaşındaki Ali Akın’ın düğün planı, nikaha bir gün kala alınan ayrılık kararıyla farklı bir organizasyona dönüştü. Daha önce de evlilik hazırlıkları sırasında anlaşmazlık yaşayan çift, bir süre sonra yeniden evlenmeye karar verdi. Ancak ikinci hazırlık sürecinde de nikah öncesinde ayrılık kararı alındı.

DÜĞÜN SALONU İKİNCİ KEZ KİRALANDI

Ali Akın ile kız arkadaşı yaklaşık bir yıl önce evlilik hazırlıklarına başlayarak Nazilli’de bir düğün salonuyla anlaşmıştı. Taraflar arasında yaşanan sorunların ardından ilk organizasyon iptal edildi. Daha sonra yeniden evlilik kararı alan çift için ikinci kez düğün salonu tutuldu. Bu kez hazırlıklar düğün ve nikah aşamasına kadar ilerlese de taraflar nikaha bir gün kala yollarını ayırdı.

SALON İPTAL EDİLEMEYİNCE ORGANİZASYONU DEĞİŞTİRDİ

Düğün tarihinin çok yaklaşması ve salonla yapılan sözleşmenin iptal edilememesi üzerine Akın, organizasyonu tamamen boş bırakmak yerine değerlendirmeye karar verdi. Akrabalarını ve yakın arkadaşlarını salona davet eden Akın, planlanan düğünü aile ve dostlarının katıldığı gelinsiz bir eğlenceye dönüştürdü.

Damatlığını giyerek salona gelen Akın, davetlileri girişte karşıladı. Gelinin bulunmadığı gecede davetliler müzik eşliğinde eğlenirken halaylar çekildi. Böylece evlilik töreni için hazırlanan salon, ayrılık kararının ardından Akın’ın yakınlarının bir araya geldiği bir buluşmaya sahne oldu.

YURT DIŞINDA YAŞAYAN AİLE İÇİN BULUŞMAYA DÖNÜŞTÜ

Almanya’da yaşaması nedeniyle aile fertleri ve yakınlarıyla sık sık bir araya gelmenin kolay olmadığını belirten Akın, yaşanan süreci farklı şekilde değerlendirdi. Evliliğin gerçekleşmemesine rağmen önceden yapılan organizasyonu kullanmayı tercih eden Akın, gecenin ailesi ve arkadaşları açısından bir buluşma fırsatına dönüştüğünü ifade etti.

DÜĞÜN SALONU SÖZLEŞMELERİNDE İPTAL ŞARTLARI ÖNEM TAŞIYOR

Düğün ve benzeri organizasyonlarda salon, yemek, müzik, fotoğraf ve diğer hizmetler çoğunlukla önceden planlanıyor. Özellikle organizasyon tarihine kısa süre kala yapılan iptallerde tarafların hak ve yükümlülükleri imzalanan sözleşmenin hükümlerine göre değişebiliyor. Bu nedenle evlilik hazırlığı yapan çiftlerin salon veya organizasyon şirketiyle anlaşırken iptal, tarih değişikliği, kapora ve ücret iadesine ilişkin hükümleri ayrıntılı biçimde incelemesi önem taşıyor.

Beklenmedik bir nedenle organizasyonun yapılamaması halinde ise işletmeyle mümkün olduğunca erken iletişime geçilmesi, varsa tarih değişikliği veya hizmetin başka şekilde değerlendirilmesi gibi seçeneklerin görüşülmesi olası anlaşmazlıkların önüne geçebiliyor. Taraflar arasında uyuşmazlık çıkması durumunda ise sözleşme ve ödeme belgelerinin saklanması, hak arama sürecinde önem kazanıyor.

NAZİLLİ’DE SIRA DIŞI DÜĞÜN GECESİ

Nazilli’de yaşanan olayda ise sözleşmenin son anda iptal edilememesi, düğün salonunun tamamen boş kalması yerine farklı biçimde değerlendirilmesiyle sonuçlandı. Evlilik gerçekleşmese de Akın’ın akrabaları ve arkadaşları davete katıldı; gece, geleneksel bir düğünden ziyade aile ve yakın dostların birlikte eğlendiği sıra dışı bir organizasyon olarak tamamlandı.