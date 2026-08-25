Kepez Belediyesi tarafından organize edilen 'Sahne Kepez' etkinliklerinin yeni durağı Ulus Mahallesi oldu. Mahallede kurulan özel etkinlik alanında bir araya gelen çocuklar ve aileleri, çeşitli aktivitelerle keyifli vakit geçirdi.

Program kapsamında düzenlenen yüz boyama etkinliklerine katılan minikler, kendi seçtikleri figürlerle eğlenceli anlar yaşadı. Etkinliğin ilerleyen saatlerinde sahne alan çizgi film maskotları ise çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Müzik eşliğinde gerçekleştirilen maskot şovlarında oyunlar oynayan çocuklar, aileleriyle birlikte bol bol fotoğraf çektirerek günü tamamladı.

SOSYAL BELEDİYECİLİK VİZYONU NEYİ HEDEFLİYOR?

Kepez Belediyesi'nin aktardığı bilgilere göre, Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde yürütülen bu çalışmalar, kültür ve sanat faaliyetlerini herkes için erişilebilir kılmayı amaçlıyor. Ücretsiz olarak düzenlenen mahalle buluşmaları, sadece çocukların eğlenmesini sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki komşuluk ilişkilerini ve toplumsal dayanışmayı da güçlendiriyor. İlçe genelinde sosyal hayatı canlandırmayı hedefleyen programların farklı mahallelerde devam edeceği belirtiliyor.