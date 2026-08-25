Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde ana içme suyu hattında arıza meydana geldi.

ASAT

Genel Müdürlüğü ekipleri, şebekede yaşanan sorun üzerine bölgede acil onarım çalışması başlattı. Arıza sebebiyle ilçedeki 7 merkez mahallede su basıncında düşüş ve geniş çaplı kesintiler yaşanıyor.

SU NE ZAMAN GELECEK?

Kesintiden etkilenen bölgelerdeki onarım sürecinin gece geç saatlere kadar sürmesi öngörülüyor. ASAT yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, çalışmaların tamamlanmasının ardından ana şebekeye yeniden su verilecek. Ancak boru hatlarının dolması ve basıncın standart seviyeye ulaşması fiziki bir zaman gerektirdiğinden, suyun evlere ulaşması kademeli olarak gerçekleşecek.

KADEMELİ ULAŞIM NEDİR?

Altyapı sistemlerinde ana hat onarımları sonrası şebekeye ani su verilmesi, basınç dalgalanmalarına ve yeni arızalara yol açabiliyor. Bu riski önlemek amacıyla yapılan kontrollü dolum işlemi nedeniyle, özellikle yüksek kesimlerde ve çok katlı binaların üst katlarında oturan vatandaşların suyun geliş süresinin planlanandan biraz daha uzun sürebileceğini dikkate alması gerekiyor.