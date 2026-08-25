Antalya Büyükşehir Belediyesi, Aksu ilçesinde yapılacak içme suyu altyapı yenileme çalışmaları sebebiyle 5 mahalleyi kapsayan planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Kesinti, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de başlayacak ve 27 Ağustos Perşembe sabahı 08.00'e kadar devam edecek. Mevcut içme suyu isale hattı ile köprü geçiş hattının yenilenmesi projesi kapsamında, yeni döşenen boruların ana hatta bağlantısı sağlanacak. Bu işlem sırasında su pompaları zorunlu olarak geçici süreyle durdurulacak.

KESİNTİ SÜRESİ KISALABİLİR Mİ?

Gece saatlerinde yapılarak vatandaşın günlük yaşamına olan etkisinin en aza indirilmesi hedeflenen 10 saatlik mesainin daha erken bitme ihtimali de bulunuyor. Belediye yetkililerinin aktardığına göre, yeni boru hattı bağlantı işlemlerinin planlanan süreden önce tamamlanması durumunda, saat 08.00 beklenmeden bölgeye derhal su verilecek.

Çalışmalardan etkilenecek olan 5 mahallede yaşayan vatandaşların, su kesintisi süresince mağduriyet yaşamamaları adına önceden tedbir almaları istendi. Bağlantı işleminin ardından hattın yeniden devreye alınmasıyla bölgenin su altyapısının daha sağlıklı bir yapıya kavuşacağı belirtildi.