Trendyol 1. Lig mücadelesinde Antalyaspor, 28 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da SMS Grup Sarıyer Spor'u konuk edecek. Antalyaspor'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmanın biletleri resmen satışa sunuldu.

BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Kulüp tarafından paylaşılan oturma planına göre bilet fiyatları tribün bloklarına göre değişiklik gösteriyor. Batı Alt C, D ve E bloklarında yer almak isteyen taraftarlar için fiyat 700 lira olarak belirlendi. Batı Alt A, B, F ve G bloklarındaki biletler 550 liradan, Doğu Alt A, B, F ve G bloklarındaki biletler ise 300 liradan alıcı buluyor. Misafir takım taraftarları için ayrılan tribünün bilet fiyatı ise 375 lira olarak duyuruldu.

SATIŞ KANALLARI VE KAPALI TRİBÜNLER

Bilet satış bilgilerinde öne çıkan detay, kale arkası tribünlerinin bu maç için satışa kapalı tutulması oldu. Taraftarlar, açık olan bloklar için biletlerini Passo internet sitesi, Passo Mobil uygulaması veya doğrudan stadyum gişeleri üzerinden temin edebilecek. Karşılaşma saatine kadar gişelerde ve dijital platformlarda bilet tedarik işlemlerinin devam edeceği aktarıldı.