Şans Topu'nda haftanın merakla beklenen çekilişi 22 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirildi. Milli Piyango Online tarafından canlı olarak düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar belli oldu.

Çekilişte çıkan şanslı numaralar:

1 - 15 - 22 - 29 - 30 + 8

Çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen talihli çıkmadı. Böylece 10 milyon 102 bin 93 lira 9 kuruşluk büyük ikramiye bir sonraki Şans Topu çekilişine devretti.

Sonuçlar erişime açıldı

Çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçlar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı. Kupon sahibi vatandaşlar, biletlerini sistem üzerinden sorgulayarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

Şans Topu nasıl oynanıyor?

Şans Topu oyununda 34 sayı arasından 5, 14 sayı arasından ise 1 numara seçiliyor. Çekiliş sonunda 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 bilenler belirlenen ikramiye kategorilerine göre ödül kazanıyor.

Büyük ikramiyenin devretmesiyle birlikte gözler şimdi bir sonraki Şans Topu çekilişine çevrildi. Yeni çekilişte büyük ödül için daha yüksek bir ikramiye tutarının oluşması bekleniyor.