Çılgın Sayısal Loto'nun 22 Temmuz 2026 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen çekilişinde milyonlarca kişinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Milli Piyango Online tarafından canlı olarak gerçekleştirilen çekilişin ardından ana numaralar, joker ve SüperStar numarası belli oldu.

Çekilişte kazandıran numaralar şu şekilde sıralandı:

Ana numaralar: 3 - 37 - 47 - 49 - 55 - 84

3 - 37 - 47 - 49 - 55 - 84 Joker: 31

31 SüperStar: 32

Büyük ikramiye 474 milyon TL

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 474 milyon 96 bin 747 TL olarak açıklandı. Çekiliş sonuçlarının duyurulmasının ardından bilet sahipleri, kuponlarını kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını araştırmaya başladı.

Sonuçlar sorgulanabiliyor

Çekilişin tamamlanmasıyla birlikte sonuçlar, Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açıldı. Vatandaşlar, kupon bilgilerini girerek ya da numaralarını karşılaştırarak sonuçlarını kolayca sorgulayabiliyor.

Milli Piyango'nun, çekilişe ilişkin ikramiye dağılımı ve kazanan kişi sayısını da resmi sonuç ekranı üzerinden paylaşması bekleniyor.