Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 2026 yılında vize zorunluluğu olmadan seyahat edebileceği destinasyonlar netleşti. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, vatandaşlar sadece çipli kimlik kartı veya standart bordo pasaport kullanarak dünyanın birçok bölgesine giriş yapabiliyor. Avrupa'daki vize randevu süreçlerinin uzaması, seyahat planı yapanları alternatif rotalara yönlendiriyor.

AVRUPA VE BALKANLARDA ALTERNATİF ROTALAR NELER?

Schengen vizesi için uzun süre beklemek istemeyenler, rotalarını vizesiz Doğu Avrupa ve Balkan ülkelerine çeviriyor. Bu bölgedeki bazı ülkelere pasaporta ihtiyaç duyulmadan sadece çipli kimlik kartı ile geçiş yapılabiliyor. Öte yandan Karadağ'ın güncel uygulaması dikkat çekiyor. Sınır kurallarını değiştiren Karadağ, bordo pasaport sahiplerinden vize talep ederken; yalnızca geçerli Schengen, ABD veya İngiltere vizesi ile oturum izni bulunanlara 30 gün süreyle vizesiz giriş hakkı tanıyor.

ASYA, AFRİKA VE GÜNEY AMERİKA'DA VİZESİZ SEYAHAT

Ek evrak süreci gerektirmeyen Asya ülkeleri, Türk turistlerin öncelikli tercihleri arasında yer alıyor. Afrika ve Orta Doğu coğrafyası da masrafsız ve geniş seyahat imkanlarıyla öne çıkıyor. Ayrıca Güney Amerika ve Karayip ülkelerinin büyük bir bölümü, Brezilya'dan Arjantin'e kadar uzanan geniş bir hatta bordo pasaport sahiplerine sınırlarını açık tutuyor.

SEYAHAT ÖNCESİ NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Ülkelerin sınır kuralları ve vize politikaları, diplomatik gelişmelere bağlı olarak kısa sürede değişebiliyor. Bu nedenle uçak bileti veya tur paketi satın almadan önce Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden güncel duyuruların kontrol edilmesi gerekiyor. Seyahat edilecek ülkenin sınır kapısında talep edebileceği otel rezervasyonu, dönüş bileti veya seyahat sağlık sigortası gibi ek belgelerin de yola çıkmadan önce hazırlanması önem taşıyor.