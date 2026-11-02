ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Fort Wayne kentinde yaşanan olayın ayrıntıları, mahkeme belgeleriyle gün yüzüne çıktı. 36 yaşındaki Christopher Peden'in annesine ait evin garajında kendisine ağır şekilde zarar verdiği ve ardından yangın çıkardığı iddia edildi.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Peden'in ilk ifadesiyle daha sonra anlattıkları arasında çelişkiler bulunduğu öğrenildi.

GARAJDA YANGIN ÇIKARDIĞI İDDİA EDİLDİ

Mahkemeye sunulan itfaiye inceleme raporuna göre Peden'in mutfak bıçağıyla kendi cinsel organını kestiği, ardından benzin kullanarak garajda yangın çıkardığı öne sürüldü.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin garajda yaptığı incelemede benzin bidonu, dört çakmak ve bir mutfak bıçağına rastlandığı bildirildi.

Yangının ardından olay yerinden uzaklaşan Peden'in polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

ÖNCE BAŞKASININ SALDIRDIĞINI SÖYLEDİ

Olay sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Peden, polise verdiği ilk ifadede saldırıya uğradığını ileri sürdü.

Bir gün önce tehdit edildiğini anlatan 36 yaşındaki adam, tanımadığı bir kişinin kendisini bıçakladığını iddia etti.

Ancak hastanedeki tedavisi sırasında polisle yeniden görüşen Peden'in ilk anlatımının gerçeği yansıtmadığını kabul ettiği aktarıldı.

Peden'in vücudundaki yaraları kendisinin oluşturduğunu söylediği bildirildi.

PSİKOLOJİK DEĞERLENDİRME YAPILDI

Olayın ardından başlatılan adli süreçte sanığın yargılanmaya uygun olup olmadığı da incelemeye alındı.

Savunma avukatlarının başvurusu üzerine Yargıç Frances Gull, Peden'in ruhsal durumunun ve olay sırasındaki cezai sorumluluğunun değerlendirilmesini istedi.

MAYIS 2027'DE HÂKİM KARŞISINA ÇIKACAK

29 Ekim'de Fort Wayne'de yapılan duruşmada, psikolojik değerlendirmelerin ardından Peden'in yargılanmaya uygun olduğuna karar verildi.

Mahkeme, davanın Mayıs 2027'de görülmesini kararlaştırdı.

Hakkındaki suçlamalar kapsamında gözaltına alınan Peden'in 10 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.