Güney Amerika ülkesi Bolivya, El Nino iklim olayının etkisiyle yaşanan ciddi kuraklık nedeniyle zor günler geçiriyor. Ülkenin birçok bölgesinde su kaynaklarının azalması, tarımsal üretim ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkilerken, hükümet artan afet risklerine karşı harekete geçti.

Bolivya Devlet Başkanı Rodrigo Paz, devam eden kuraklıkla mücadele etmek ve gelecek aylarda meydana gelebilecek sel baskınlarına karşı hazırlık yapmak amacıyla ülke genelinde ulusal acil durum ilan eden kararnameyi imzaladı.

BOLİVYA'DA ULUSAL ACİL DURUM KARARI

Devlet Başkanı Rodrigo Paz, imzaladığı kararnameyle iklim kaynaklı afetlere karşı daha hızlı ve koordineli müdahale edilmesinin amaçlandığını açıkladı.

Karar kapsamında mali ve insani kaynakların seferber edilmesi, devlet kurumları arasındaki koordinasyonun artırılması ve afetlerden etkilenen ailelere destek sağlanması hedefleniyor.

Paz ayrıca uluslararası iş birliği imkanlarının değerlendirileceğini belirterek, yaşanan kuraklığın vatandaşların yaşam koşulları ve ekonomik faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak istediklerini ifade etti.

80 BİN AİLE SU KITLIĞINDAN ETKİLENDİ

Bolivya Sivil Savunma Bakan Yardımcılığı tarafından açıklanan veriler, ülkede yaşanan kuraklığın boyutunu ortaya koydu.

Ülkenin 9 idari bölgesinden 6'sında yaklaşık 80 bin ailenin su kıtlığından etkilendiği bildirildi.

Su kaynaklarında yaşanan sıkıntının özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdığı belirtilirken, kuraklığın tarım ve hayvancılık faaliyetleri üzerindeki etkileri de giderek artıyor.

75 BİNDEN FAZLA HAYVAN TELEF OLDU

Kuraklığın en ağır etkilediği sektörlerden biri hayvancılık oldu.

Yetkililer, su kaynaklarının azalması ve hayvan yemi sıkıntısı nedeniyle ülke genelinde 75 binden fazla hayvanın öldüğünü açıkladı.

Devlet Başkanı Paz, halihazırda 63 topluluğun kuraklıktan etkilendiğini ve hayvancılık sektöründe ciddi yem sıkıntısı yaşandığını bildirdi.

Hayvan kayıpları ve yem sıkıntısı, geçimini hayvancılıkla sağlayan ailelerin ekonomik koşullarını da olumsuz etkiliyor.

KURAKLIĞIN ARDINDAN SEL TEHLİKESİ

Bolivya hükümeti, yalnızca devam eden kuraklığa karşı değil, önümüzdeki aylarda meydana gelebilecek olası sel baskınlarına karşı da hazırlık yapıyor.

İmzalanan ulusal acil durum kararnamesi, farklı afet senaryolarına karşı devlet kurumlarının müdahale kapasitesinin artırılmasını amaçlıyor.

Bu kapsamda afet yönetimi çalışmalarının koordineli şekilde yürütülmesi, ihtiyaç duyulan bölgelere kaynak aktarılması ve risk altındaki topluluklara destek sağlanması planlanıyor.

EL NİNO NEDİR, NEDEN KURAKLIĞA YOL AÇIYOR?

El Nino, Orta ve Doğu Ekvatoral Pasifik Okyanusu'ndaki deniz yüzeyi sıcaklıklarının normalin üzerine çıkmasıyla ortaya çıkan doğal bir iklim olayı olarak biliniyor.

Bu sıcaklık değişimi, atmosfer dolaşımını etkileyerek dünyanın farklı bölgelerinde yağış düzenlerinin değişmesine neden olabiliyor.

El Nino'nun etkili olduğu dönemlerde bazı bölgelerde uzun süreli kuraklık yaşanırken, başka bölgelerde aşırı yağış ve sel olayları görülebiliyor.

Ancak El Nino'nun etkileri her ülkede aynı şekilde ortaya çıkmıyor. Yağış miktarındaki değişimler, coğrafi koşullara ve mevsimsel özelliklere bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

HÜKÜMET TÜM İMKANLARI SEFERBER EDECEK

Bolivya yönetimi, ilan edilen ulusal acil durum kapsamında afetlerden etkilenen vatandaşlara destek verilmesini ve kuraklığın ekonomik etkilerinin azaltılmasını öncelikli hedef olarak belirledi.

Devlet Başkanı Rodrigo Paz, uluslararası iş birliği olanaklarının da değerlendirileceğini ifade ederek, hem mevcut su kıtlığıyla mücadele hem de gelecekte yaşanabilecek afetlere hazırlık için çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

Ülkede kuraklığın etkilerinin ne kadar süreceği ve olası yağışların su kaynaklarına nasıl yansıyacağı ise önümüzdeki dönemde yakından takip edilecek.