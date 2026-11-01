Alanya’da son dönemde artan sivrisinek şikâyetleri, Asya Kaplan Sivrisineği (Aedes albopictus) türünü yeniden gündeme taşıdı. Özellikle Saray Mahallesi başta olmak üzere park, bahçe ve yeşil alanlarda görüldüğü belirtilen sivrisinekler, gündüz saatlerinde de vatandaşları rahatsız ediyor. Küçük su birikintilerinde çoğalabilen tür, ısırdığı bölgede yoğun kaşıntı, kızarıklık ve şişliğe yol açabiliyor.

GÜNDÜZ SAATLERİNDE DE ISIRIYOR

Asya Kaplan Sivrisineği, birçok sivrisinek türünden farklı olarak gündüz saatlerinde de aktif olmasıyla biliniyor. Özellikle sabahın erken saatleri ve öğleden sonra daha yoğun beslenme davranışı gösteren tür, park ve bahçelerde vakit geçiren vatandaşlar için rahatsızlık oluşturabiliyor.

Siyah gövdesi, bacaklarındaki beyaz çizgiler ve sırtındaki belirgin açık renkli şeritle tanınan sivrisineğin ısırıkları, bazı kişilerde geniş kızarıklık ve belirgin şişlik oluşturabiliyor. Ancak yalnızca dış görünüşüne bakılarak kesin tür teşhisi yapılması her zaman mümkün olmuyor.

ALANYA'NIN İKLİMİ ÜREMEYE ELVERİŞLİ

Alanya’nın sıcak ve nemli iklimi, sivrisineklerin yaşam döngüsünü sürdürebilmesi için uygun koşullar oluşturuyor. Asya Kaplan Sivrisineği ise büyük göletlere ihtiyaç duymadan saksı altlıkları, kovalar, kullanılmayan lastikler ve bahçelerde unutulan kapların içinde biriken az miktardaki suda üreyebiliyor.

Özellikle yağışların ardından balkonlarda, teraslarda ve bina çevresinde oluşan su birikintileri risk taşıyor. Klima drenajlarından gelen suyun kaplarda birikmesi ve bahçelerdeki sulama ekipmanlarının içinde su kalması da sivrisinekler için uygun üreme ortamları oluşturabiliyor.

AVRUPA HASTALIK ÖNLEME MERKEZİ YAYILMAYA ÖNE ÇIKTI

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Haziran 2025 tarihli değerlendirmesinde Asya Kaplan Sivrisineği'nin Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerde yayılım gösterdiğini bildirdi. Kurumun Nisan 2026 verilerine dayanan güncel haritasında ise türün Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içindeki 384 idari bölgede yerleşik olduğu belirtildi.

Bu veriler, türün yalnızca tropikal bölgelerle sınırlı olmadığını ortaya koyuyor. Bununla birlikte Avrupa genelindeki yayılım bilgileri, Alanya'daki sivrisinek yoğunluğunu veya ilçenin belirli mahallelerindeki popülasyon büyüklüğünü tek başına göstermiyor.

VİRÜS TAŞIMA POTANSİYELİ VAR

Asya Kaplan Sivrisineği, dünya genelinde Dang humması, Chikungunya ve Zika gibi viral hastalıkların bulaşmasında rol oynayabilen türler arasında bulunuyor. Ancak bu hastalıkların bulaşabilmesi için sivrisineğin ilgili virüsü taşıması gerekiyor. Dolayısıyla türün bir bölgede görülmesi, o bölgede salgın yaşandığı anlamına gelmiyor.

Alanya’da Asya Kaplan Sivrisineği kaynaklı yerel bir salgın yaşandığını gösteren doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle sivrisinek ısırıklarına bağlı olağan cilt reaksiyonları ile virüs kaynaklı hastalık belirtilerinin birbirinden ayrılması önem taşıyor.

SAKSILARDAKİ SU BİLE RİSK OLUŞTURUYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sivrisineklerle mücadelede ev ve bahçe çevresindeki su birikintilerinin en az haftada bir kontrol edilmesini öneriyor. Kurumun tavsiyelerine göre su tutabilen kapların boşaltılması, fırçalanarak temizlenmesi, ters çevrilmesi veya üzerlerinin kapatılması gerekiyor.

Yalnızca suyu dökmek her zaman yeterli olmayabiliyor. Çünkü bazı sivrisinek türlerinin yumurtaları kapların iç yüzeylerine tutunabiliyor. Bu nedenle saksı altlıkları, hayvan sulukları ve kullanılmayan kapların düzenli olarak temizlenmesi, üreme döngüsünün kırılmasına yardımcı oluyor.

İLAÇLAMA TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Sivrisineklerle mücadelede yetişkin sivrisineklere yönelik ilaçlama çalışmalarının yanı sıra larvaların geliştiği alanların ortadan kaldırılması da önem taşıyor. Özellikle apartman bahçeleri, ortak kullanım alanları, boş arsalar ve bina çevresindeki su birikintilerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

Vatandaşların balkon ve bahçelerinde su birikmesine izin vermemesi, pencere sinekliklerini kullanması ve açık alanlarda uygun sinek kovucularla korunması öneriliyor. Çocuklarda kullanılacak kovucuların ise ürünün yaş sınırına ve kullanım talimatına uygun seçilmesi gerekiyor.

SİVRİSİNEK ISIRIĞINDAN SONRA NE YAPILMALI?

Sivrisinek ısırığının ardından oluşan kaşıntı ve şişliği hafifletmek için bölgenin temiz tutulması ve kısa süreli soğuk kompres uygulanması öneriliyor. Isırılan bölgenin kaşınması, ciltte tahrişe ve ikincil enfeksiyonlara yol açabiliyor.

Isırık sonrasında aşırı şişlik, giderek artan kızarıklık, iltihaplanma, ateş, belirgin halsizlik veya şiddetli eklem ağrısı gelişmesi halinde sağlık kuruluşuna başvurulması gerekiyor. Nefes darlığı, dil veya boğazda şişme gibi ciddi alerjik reaksiyon belirtilerinde ise acil tıbbi yardım alınması önem taşıyor.

Alanya’da özellikle park ve bahçelerde sivrisinek yoğunluğundan şikâyet eden vatandaşlar için en etkili önlemlerden biri, yaşam alanlarının çevresindeki küçük su birikintilerini ortadan kaldırmak. Uzman kuruluşların önerileri, bireysel önlemlerle yerel yönetimlerin düzenli larva mücadelesinin birlikte yürütülmesinin önemini ortaya koyuyor.