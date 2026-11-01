Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), işletmelerin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan TOBB Nefes Kredisi için yeni başvuru döneminin 3 Kasım 2026 Salı günü başlayacağını duyurdu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından açıklanan yeni kredi paketinde firma başına üst limit 5 milyon TL'ye yükseltilirken, işletmelere toplam 50 milyar TL ilave finansman sağlanması hedefleniyor.

ALANYA'DAKİ İŞLETMELER DE BAŞVURABİLECEK

TOBB, Kredi Garanti Fonu (KGF) ve bankaların iş birliğiyle yürütülen kredi programından, TOBB'a bağlı oda ve borsalara üye işletmeler yararlanabilecek. ALTSO üyeleri de başvuru şartlarını karşılamaları halinde kredi için bankalara müracaat edebilecek. Program, özellikle işletme sermayesi ihtiyacı bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana erişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Alanya'da turizm, ticaret, inşaat, tarım ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren oda üyesi işletmeler açısından yeni kredi dönemi önem taşıyor. Finansman desteği, başvurusu onaylanan işletmelerin stok alımı, tedarikçi ödemeleri ve diğer işletme sermayesi ihtiyaçlarını karşılamalarında kullanılabilecek.

NEFES KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE VADE ŞARTLARI

TOBB'un 1 Kasım 2026 tarihinde yayımladığı resmî açıklamaya göre, yeni dönemde krediler 6 ay anapara ödemesiz dönem dahil en fazla 48 ay vadeyle kullandırılacak. Yıllık faiz oranı 24 aya kadar vadelerde yüzde 36, 24 ayın üzerindeki vadelerde ise yüzde 34 olarak uygulanacak.

Belirlenen 5 milyon TL'lik tutar, işletme başına kullanılabilecek azami kredi miktarını ifade ediyor. Başvuran her işletmeye doğrudan 5 milyon TL kredi verilmesi söz konusu olmayacak. Kredi kullandırımında bankaların değerlendirme ve onay süreçleri belirleyici olacak.

DAHA ÖNCE KREDİ KULLANANLARA EK FİNANSMAN İMKÂNI

Yeni düzenlemenin öne çıkan ayrıntılarından biri, 2026 yılında daha önce TOBB Nefes Kredisi kullanan işletmelere de yeniden başvuru hakkı tanınması oldu. Bu işletmeler, toplam kredi tutarları 5 milyon TL'yi aşmayacak şekilde ilave finansman talebinde bulunabilecek.

Örneğin, önceki dönemde 2 milyon TL Nefes Kredisi kullanan bir işletme, yeni dönemde 3 milyon TL'ye kadar ek kredi için başvurabilecek. Ancak ilave kredi talebinin karşılanması da bankanın değerlendirmesine bağlı olacak.

KREDİ LİMİTİ 3 MİLYON TL'DEN 5 MİLYON TL'YE ÇIKTI

TOBB Nefes Kredisi'nin 8 Haziran 2026 tarihinde başlayan önceki döneminde işletme başına azami kredi limiti 3 milyon TL olarak belirlenmişti. Kasım ayında başlayacak yeni dilimde bu tutar 5 milyon TL'ye yükseltildi. Böylece işletme başına üst limit 2 milyon TL, yaklaşık yüzde 66,7 oranında artırılmış oldu.

TOBB'un açıkladığı verilere göre, Haziran 2026'dan bu yana işletmelere toplam 45 milyar TL Nefes Kredisi kullandırıldı. Yeni dönemde açılacak 50 milyar TL'lik ilave kredi hacmiyle birlikte 2026 yılında kullandırılan ve kullandırılması hedeflenen toplam finansman tutarı 95 milyar TL'ye ulaşabilecek.

TOBB NEFES KREDİSİ HANGİ BANKALARDAN ALINACAK?

İşletmeler, 3 Kasım Salı gününden itibaren programa katılan bankalara başvurabilecek. TOBB'un güncel açıklamasında başvuru yapılabilecek bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, VakıfBank, DenizBank, Garanti BBVA, Yapı Kredi, QNB ve Ziraat Katılım olarak sıralandı.

Başvuru yapacak ALTSO üyelerinin, kredi işlemleri için gerekli belgeleri ve güncel başvuru koşullarını ilgili bankalardan öğrenmesi gerekiyor. Program kapsamında finansman, Kredi Garanti Fonu'nun Özkaynak Kefalet Programı çerçevesinde sağlanacak.

ALTSO'DAN ÜYELERİNE NEFES KREDİSİ DUYURUSU

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılan açıklamada, yeni kredi döneminin işletmelerin ekonomik faaliyetlerini desteklemesinin beklendiği belirtildi. ALTSO, finansmana erişimin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekerek uygulamanın tüm üyelerine hayırlı olması temennisinde bulundu.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da yeni kredi dilimine ilişkin açıklamasında, Haziran ayında başlatılan program kapsamında beş ayda KOBİ'lere 45 milyar TL finansman ulaştırıldığını bildirdi. Hisarcıklıoğlu, yeni 50 milyar TL'lik kredi paketinin üretim, istihdam ve ihracat faaliyetlerini desteklemeyi amaçladığını ifade etti.

Başvuruların 3 Kasım'da başlayacağı programın resmî koşulları, TOBB'un 1 Kasım 2026 tarihli duyurusunda yayımlandı. İşletmeler, kredi kullanmadan önce faiz oranlarının yanı sıra toplam geri ödeme tutarını, masrafları ve bankaların uygulayacağı koşulları da değerlendirebilecek. TOBB Nefes Kredisi'nin yeni başvuru dönemi ve 5 milyon TL'lik kredi limiti hakkında daha önce yayımladığımız haberimizde de ayrıntılı bilgi vermiştik.