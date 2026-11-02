Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın batısından başlayacak yağışlı sistem öğle saatlerinden itibaren il merkezi ve Alanya'yı da kapsayan doğu ilçelerinde etkili olacak. Bölgede yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kıyı Ege'de devam eden yağışların ise akşam saatlerine kadar İzmir, Aydın ve Balıkesir'in batısında etkisini sürdüreceği bildirildi. Yarın sabah saatlerinden itibaren de İzmir, Aydın, Muğla, Çanakkale, Edirne çevreleri ile Manisa ve Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış geçişleri tahmin ediliyor.

KIYI KESİMLERDE HORTUM RİSKİNE DİKKAT

MGM verilerine göre, beklenen kuvvetli yağışlar beraberinde ciddi tehlikeler barındırıyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışının yanı sıra, özellikle kıyı kesimlerde hortum oluşma riski bulunuyor.

Yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli hareket etmesi istendi.