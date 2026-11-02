Ticaret Bakanlığı, yurt dışından dönen yolcuların beraberinde getirdiği eşyalara uygulanan gümrük muafiyeti kurallarına açıklık getirdi. Bakanlık Basın Müşaviri Bekir Kaplan'ın yaptığı açıklamaya göre, kişisel kullanıma yönelik giyim eşyalarında herhangi bir değer sınırı bulunmuyor.

Kamuoyunda tartışma yaratan 430 euro limitinin yalnızca hediyelik eşyalar için geçerli olduğu vurgulandı. 2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi uyarınca, yolcunun kendi kullanımı için getirdiği kıyafetler gümrük vergisinden tamamen muaf tutuluyor.

HEDİYELİK EŞYADA 430 EURO KURALI DEVAM EDİYOR

Ticari nitelik taşımayan ve kişisel eşya muafiyeti dışında kalan hediyelik eşyalarda ise gümrük kuralları işlemeye devam ediyor. Yetişkin yolcular için bu sınır 430 euro olarak uygulanırken, 15 yaşından küçük yolcuların beraberinde getireceği hediyelik eşyalarda muafiyet limiti 150 euro olarak belirlendi.

GÜMRÜKTE TİCARİ NİTELİK VE KİŞİSEL KULLANIM AYRIMI NASIL YAPILIYOR?

Yolcuların yurt dışı alışverişlerinde dikkat etmesi gereken en temel unsur, eşyaların ticari miktar veya nitelik taşımaması. Sınırın aşılması veya getirilen ürünlerin ticari amaçla ülkeye sokulduğunun tespit edilmesi halinde, eşyanın değerine göre gümrük vergilendirme hükümleri devreye giriyor. Bu nedenle yolcuların kişisel eşyaları ile hediyelik eşyalarını farklı statülerde değerlendirmesi büyük önem taşıyor.