İngiltere merkezli 36 yıllık indirim marketi zinciri Poundland, artan borç yükü ve tedarik zincirindeki problemler nedeniyle Yüksek Mahkeme'ye tasfiye ve kayyum atama niyet bildirimi sundu. Ülke genelinde 600'den fazla mağazası bulunan şirketin resmi başvurusuyla birlikte, perakende sektöründe istihdam edilen 12 bini aşkın çalışanın işini kaybetme riski ortaya çıktı.

Şirket yönetiminin mahkemeye sunduğu dosyalara göre, perakende devi iflas sürecini yavaşlatmak ve alacaklılara karşı yasal bir koruma kalkanı oluşturmak amacıyla bu adımı attı. Yönetim kurulu, şirketin tamamen tasfiye edilmesini önlemek ve acil bir kurtarma planı devreye sokmak için müzakerelerini sürdürüyor.

ORTAKLAR ARASI ANLAŞMAZLIK SÜRECİ TIKADI

Borç yapılandırma görüşmelerindeki en büyük engelin, ana ortak konumundaki Amerikan yatırım fonu ile yerel yönetim arasındaki uyuşmazlıklar olduğu bildirildi. Paydaşlar arasındaki bu anlaşmazlık, nakit akışını doğrudan etkileyerek kurtarma operasyonlarını geciktiriyor.

YÜKSEK MAHKEME KORUMASI NE ANLAMA GELİYOR?

İngiliz ticaret hukukunda Yüksek Mahkeme'ye sunulan kayyum atama niyet bildirimi, zor durumdaki şirketlere alacaklıların haciz veya tasfiye işlemlerine karşı kısa süreli bir yasal zırh sağlıyor. Bu mühlet içinde Poundland yönetiminin yeni bir alıcı bulması veya mevcut borçları yeniden yapılandırması gerekiyor; aksi takdirde yasal koruma kalkarak doğrudan iflas süreci başlayacak.

Olası bir tasfiye kararının, İngiltere genelindeki perakende ve çarşı ekonomisinde zincirleme mağaza kapanışlarına yol açabileceği değerlendiriliyor. Çoğunluğu yarı zamanlı çalışanlardan oluşan personelin haklarının korunması için sendikalar ve ilgili bakanlık yetkilileri süreci yakından takip ediyor.