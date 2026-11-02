Kanada'nın Toronto kentinde 31 Ekim Cadılar Bayramı kutlamaları sırasında çocuklara dağıtılan çikolatalarda iğne bulunması aileleri tedirgin etti. Upper Beaches bölgesinde yaşayan 53 yaşındaki Barry Horn, çocuklarının topladığı şekerlemeleri kontrol ederken karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

İlk olarak iki farklı çikolatada fark edilen iğnelerin, yapılan ayrıntılı incelemelerin ardından toplam 5 üründe bulunduğu açıklandı.

ÇİKOLATAYI KIRINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olay, ailenin oğlunun topladığı çikolatalardan birini açarak ikiye bölmesiyle ortaya çıktı. Çikolatanın içerisinde dikiş iğnesi olduğunu fark eden çocuk, durumu ailesine bildirdi.

İkinci tehlike ise ailenin kızının dikkati sayesinde önlendi. Küçük kız, elindeki mıknatısın karamelli bir gofrete yapıştığını fark etti. Şekerlemeyi inceleyen baba, ürünün içerisine gizlenmiş metal bir iğne daha buldu.

Yaşananların ardından çocukların topladığı diğer şekerlemeler de tek tek kontrol edildi.

5 FARKLI ŞEKERLEMEDE İĞNE BULUNDU

Yapılan kontrollerde üç farklı çikolatanın daha içerisinde iğne tespit edildi. Böylece şüpheli ürün sayısı beşe yükseldi.

Barry Horn, bazı şekerlemelerin ambalajlarında dışarıdan fark edilebilecek herhangi bir bozulma olmadığını belirterek iğnelerin kasıtlı şekilde yerleştirilmiş olabileceğini öne sürdü.

Baba, mıknatıs yardımıyla kontrol ettiği çikolatalardan birini kamera karşısında açarak içerisindeki iğneyi de gösterdi.

ÇOCUKLAR SON ANDA TEHLİKEDEN KURTULDU

Ailenin Cadılar Bayramı gecesinde topladığı şekerlemelerden bazılarını tükettiği ancak iğne bulunan ürünlerin hiçbirinin yenmediği öğrenildi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, özellikle küçük yaştaki çocukların bu tür yabancı maddeleri fark etmeden yutabileceği endişesi gündeme geldi.

Yaşadıklarını anlatan baba, daha küçük bir çocuğun iğne bulunan çikolatayı yemesi halinde çok ağır sonuçlarla karşılaşılabileceğine dikkat çekti.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Toronto polisi, çocuklara dağıtılan şekerlemelerde iğne bulunduğuna ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığını doğruladı.

Yetkililer, olayın geniş çaplı bir güvenlik tehdidinin parçası olup olmadığının henüz belirlenmediğini bildirdi.

Ailenin Cadılar Bayramı sırasında birden fazla sokakta dolaşması nedeniyle iğnelerin bulunduğu şekerlemelerin hangi evlerden alındığı da henüz tespit edilemedi.

BAŞKA BİR KENTTE DE BENZER OLAY YAŞANDI

Toronto'daki olayın ardından Ontario eyaletinin Oshawa kentinde de çocuklara dağıtılan şekerlemelerde dikiş iğneleri bulunduğu bildirildi.

Durham Bölge Polisi, Ritson Road North ve Taunton Road çevresindeki olayla ilgili inceleme başlattı.

İki olay arasında bağlantı olup olmadığı araştırılırken, polis ailelerden çocukların topladığı şekerleme ve çikolataları tüketmeden önce kontrol etmelerini istedi.

Yetkililer ayrıca içerisinde yabancı madde bulunduğundan şüphelenilen ürünlerin tüketilmemesi ve polise bildirilmesi çağrısında bulundu.