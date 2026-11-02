İngiltere'de yaşanan akılalmaz olayda, 23 yaşındaki Courtney Clapham'ın bir erkeğe yönelik ağır suçlamalarının tamamen asılsız olduğu ortaya çıktı. Genç kadının, tanıdığı erkeği hapse attırmak amacıyla hazırladığı plan, polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmayla deşifre edildi.

SAHTE İSİMLERLE DEFALARCA İHBARDA BULUNDU

İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Courtney Clapham, Humberside Polisi'ni farklı isimler kullanarak defalarca aradı. Tanıdığı bir erkeğin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve bir çocuğa yönelik cinsel istismar suçu işlediğini öne sürdü.

Polise iletilen ağır suçlamalar üzerine soruşturma başlatılırken, genç kadın iddialarını daha da ileri taşıdı.

KENDİNİ BIÇAKLAYIP SUÇU ADAMA ATTI

Clapham, planının bir parçası olarak kendi bacağını bıçakla yaraladı. Ardından polise başvurarak saldırıyı suçladığı erkeğin gerçekleştirdiğini iddia etti.

Bu beyan üzerine gözaltına alınan erkek, ağır bedensel zarar verme suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Ancak soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkan deliller olayın seyrini tamamen değiştirdi.

POLİS GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Emniyet ekiplerinin yaptığı ayrıntılı incelemelerde, suçlanan erkeğin kendisine yöneltilen eylemleri gerçekleştirmiş olamayacağı belirlendi.

Araştırmalar sonucunda Clapham'ın kendi kendisini yaraladığı ve bu durumu karşısındaki erkeği suçlamak için kullandığı tespit edildi.

Genç kadının asılsız iddialarını çevresindeki kişilere de anlattığı ve soruşturma sürecinde gerçeğe aykırı tanık beyanlarının ortaya çıktığı bildirildi.

MAHKEMEDEN 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Gerçeklerin açığa çıkmasının ardından hâkim karşısına çıkan Courtney Clapham, adaletin işleyişini engellemeye yönelik üç ayrı suçlamayı kabul etti.

Mahkeme, 23 yaşındaki kadına 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Ayrıca mağdur erkeğin korunması amacıyla Clapham hakkında 10 yıl süreyle uzaklaştırma kararı alındı.

İFTİRAYA UĞRAYAN ADAMIN HAYATI ALTÜST OLDU

Haksız yere ağır suçlamalarla karşı karşıya kalan erkek, yaşadığı sürecin hayatında büyük yıkıma neden olduğunu anlattı.

Hakkındaki iddiaların sosyal medyada da yayıldığını belirten mağdur, yaşananlar nedeniyle insanlara olan güveninin ciddi şekilde sarsıldığını ifade etti.

Yargılama boyunca yaşadıklarını tekrar tekrar anlatmak zorunda kalan erkek, kadının suçlamaları kabul etmesiyle bir nebze rahatladığını belirtti.

Mağdur, artık hayatını yeniden kurmak ve yaşadığı zorlu süreci geride bırakmak istediğini dile getirdi.