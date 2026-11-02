MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2 Kasım 2026'da yeniden gündeme taşıdığı "100 İl, 1000 İlçe" projesi, Alanya'nın il olma tartışmalarını hareketlendirdi. Bahçeli'nin il statüsü kazanabilecek 19 ilçe arasında Alanya'yı da saymasının ardından, ilçenin plaka kodunun 84 olacağı iddiası gündeme geldi.

BAHÇELİ ALANYA'YI 19 İLÇE ARASINDA SAYDI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesinin Ankara Temsilcisi Bahadır Çoban'a verdiği ve 2 Kasım 2026'da yayımlanan röportajda, Türkiye'nin idari yapılanmasını değiştirmeyi hedefleyen projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, mevcut 81 il sayısının 100'e, 922 ilçe sayısının ise 1000'e çıkarılmasını öngördüklerini açıkladı.

Bahçeli'nin değerlendirmesinde Akdeniz Bölgesi'nden Alanya, Tarsus, Kozan ve Elbistan il olabilecek ilçeler arasında gösterildi. Diğer adaylar ise Polatlı, Konya Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Zonguldak Ereğli, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma olarak sıralandı.

Bahçeli, yeni illerin belirlenmesinde yalnızca nüfusun değil, ekonomik kapasite, ulaşım olanakları, coğrafi konum, tarihî ve kültürel önem ile bölgesel kalkınma potansiyelinin dikkate alınması gerektiğini belirtti. Açıklanan ilçelerin kesinleşmiş bir idari düzenleme kapsamında bulunmadığını, nihai kararın Türkiye Büyük Millet Meclisinin yasama iradesine bağlı olduğunu vurguladı.

ALANYA'NIN PLAKA KODU 84 MÜ OLACAK?

Alanya'nın il olması durumunda 84 plaka kodunu alacağı yönündeki iddialar Alanyalıları şok etti. Türkiye'de kullanılan il plaka kodları 01 Adana'dan başlayıp 81 Düzce'ye kadar uzanıyor.

İL OLMAK İÇİN TBMM'DEN KANUN ÇIKMASI GEREKİYOR

Alanya'nın il statüsü kazanabilmesi için yalnızca siyasi açıklama yapılması yeterli değil. 10 Haziran 1949 tarihinde kabul edilen 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 2'nci maddesi, il ve ilçe kurulmasının, kaldırılmasının, merkezlerinin belirlenmesinin ve bir ilçenin başka bir ile bağlanmasının kanunla yapılacağını düzenliyor.

ALANYA İL OLURSA HANGİ İLÇELER BAĞLANACAK?

Alanya'nın il olması tartışmalarında Gazipaşa, Gündoğmuş, Anamur ve Sarıveliler'in yeni ile bağlanabileceği yönünde değerlendirmeler de gündeme geliyor. Ancak bu ilçelerin Alanya'ya bağlanacağını kesinleştiren resmî bir sınır düzenlemesi bulunmuyor.

Özellikle Gazipaşa ve Gündoğmuş'un mevcut durumda Antalya'ya, Anamur'un Mersin'e, Sarıveliler'in ise Karaman'a bağlı olması nedeniyle olası bir değişiklik birden fazla ilin idari sınırlarını ilgilendiriyor. Böyle bir düzenlemenin hayata geçirilmesi, ilgili ilçelerin bağlılıklarının kanunla değiştirilmesini gerektiriyor.

ALANYA'NIN İL OLMASI KAMU HİZMETLERİNİ NASIL ETKİLER?

Alanya'nın il statüsüne kavuşması halinde ilçedeki kamu yönetimi yapısının yeniden düzenlenmesi gerekecek. Kaymakamlık düzeyindeki mülki idare yapısının yerini valilik teşkilatı alacak. İl düzeyinde faaliyet göstermesi gereken kamu kurumlarının görev alanları, personel yapılanmaları ve hizmet organizasyonları da yeni idari sınırlara göre değerlendirilecek.

Bahçeli, Türkgün'e yaptığı açıklamada yeni yapılanmanın eğitim, sağlık, güvenlik ve sosyal hizmetlerin vatandaşlara daha yakın noktalardan sunulmasını sağlayacağını savundu. Mevcut ilçe teşkilatlarının personel, bina ve teknik altyapısından yararlanılarak kuruluş maliyetlerinin sınırlandırılmasının hedeflendiğini belirtti.

Alanya açısından önemli konulardan biri de belediyenin statüsü olacak. İl kurulması, belediyenin mevcut görev ve yetkilerinin tümünün kendiliğinden değişeceği anlamına gelmiyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi arasındaki görev paylaşımının nasıl düzenleneceği, çıkarılacak kanunun kapsamına ve ilgili yerel yönetim mevzuatına bağlı olacak.

19 YENİ İL VE 78 YENİ İLÇE HEDEFİ

Türkiye'nin son il statüsü kazanan yerleşimi Düzce oldu. Düzce, 1999 yılında il statüsüne kavuşarak Türkiye'nin 81'inci ili haline geldi. Bahçeli'nin önerisinin hayata geçirilmesi durumunda ülkenin idari haritasında 1999'dan bu yana gerçekleşen en kapsamlı il sayısı değişikliklerinden biri yaşanacak.

Proje kapsamında 19 yeni il kurulmasının yanında 78 yeni ilçe oluşturulması da hedefleniyor. Bununla birlikte yeni ilçelerin hangi yerleşimlerden oluşacağı, mevcut ilçelerin sınırlarının nasıl değişeceği ve yeni illerin hangi ilçeleri kapsayacağı konusunda kesinleşmiş bir liste açıklanmış değil.

ALANYA'NIN İL OLACAĞI TARİH BELLİ Mİ?

Bahçeli'nin 2 Kasım 2026 tarihli açıklamasında, 100 İl 1000 İlçe projesinin hangi tarihte yasalaşacağına ilişkin kesin bir takvim paylaşılmadı. Bu nedenle Alanya'nın 2026 yılı içerisinde veya daha sonraki belirli bir tarihte il olacağı yönünde kesin bir değerlendirme yapmak mümkün değil.

Alanya için önümüzdeki süreçte belirleyici gelişme, projenin somut bir kanun teklifine dönüşmesi ve TBMM'deki yasama süreci olacak. İl statüsü, yeni idari sınırlar ve plaka koduna ilişkin kesin bilgiler ancak yetkili kurumların resmî kararlarıyla netleşebilecek.