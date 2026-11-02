Bankaların emekli maaş müşterilerini çekmek için başlattığı promosyon yarışı, ek kampanyalarla birlikte 32 bin liraya kadar ulaşan rakamlarla devam ediyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır'ın aktardığı bilgilere göre, bankalar doğrudan nakit ödemelerin yanı sıra kredi ve ek hizmet şartlarıyla promosyon tutarlarını artırıyor.

Mevcut kampanyalara bakıldığında, bazı bankalar koşulsuz şartsız 15 bin lira nakit ödeme yaparken, fatura talimatı veya kredi kartı kullanımı gibi ek şartlarla bu tutarı 17 bin liraya çıkarabiliyor. Üç yıllık taahhüt karşılığında doğrudan 20 bin liraya kadar nakit veren bankaların yanı sıra, 15 bin lira nakit ödemeye ek olarak banka ürünlerinin kullanılması şartıyla 10 bin liralık ilave avantaj sağlayan finans kuruluşları da bulunuyor. Öte yandan 12 bin lira doğrudan nakit verip, 40 bin liraya kadar faizsiz kredi ve 25 bin lira taksitli nakit avans imkanı sunan bankalar da emeklilerin seçenekleri arasında yer alıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA 2027 BEKLENTİSİ

Promosyon ödemelerinin yanı sıra emeklilerin gündemindeki bir diğer önemli konu ise maaş artışları. Geçtiğimiz hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre, emeklilerin yaşadığı ekonomik zorlukların hafifletilmesi amacıyla 2027 yılında yeni düzenlemelerin hayata geçirilmesi planlanıyor.

BANKA DEĞİŞTİRİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüksek promosyon tutarlarından yararlanmak isteyen emeklilerin, öncelikle mevcut bankalarıyla olan sözleşme sürelerinin dolup dolmadığını kontrol etmesi gerekiyor. Taahhüt süresi dolan vatandaşlar, şubeye gitmeden e-Devlet veya bankaların mobil uygulamaları üzerinden maaş taşıma işlemini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Uzmanlar, afişlerde yer alan en yüksek rakamların genellikle ek ürün kullanım şartlarına bağlandığını hatırlatarak, sözleşme imzalanmadan önce kampanya koşullarının detaylıca incelenmesi gerektiği konusunda uyarıyor.