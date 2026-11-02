İstanbul Sefaköy Metrobüs Durağı'nda saat 15.15 sularında bir metrobüsün motor bölümünde yangın meydana geldi. F5Haber'in aktardığına göre, durağa yanaşma esnasında dumanları fark eden şoför, kapıları derhal açarak araçtaki yolcuları güvenli şekilde tahliye etti.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye görevlilerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler aracın tamamını sarmadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

SEFERLERDE SON DURUM NE?

Yangın sebebiyle metrobüs güzergahında geçici süreliğine aksamalar yaşandı. Toplu taşıma araçlarında periyodik bakımların önemini bir kez daha gündeme getiren bu tür motor kaynaklı arızalar, şoförlerin uyguladığı erken tahliye prosedürleri sayesinde can kaybı yaşanmadan atlatılıyor. Yanan aracın çekici yardımıyla hattan kaldırılmasının ardından metrobüs seferleri olağan akışına geri döndü.