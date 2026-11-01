Alanya'da 5 yıldızlı Serenity Queen Hotel ile faaliyet gösteren Serenity Hotels Turizm İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş., ilçedeki ikinci otel yatırımı için harekete geçti. Şirketin Konaklı bölgesinde hayata geçirmeyi planladığı Serenity Royal Hotel projesi için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci başlatıldı. Yeni tesisin yatırım bedelinin yaklaşık 1,7 milyar TL olduğu bildirildi.

ALANYA'YA 1,7 MİLYAR TL'LİK OTEL YATIRIMI

Yatırımlar Dergisi'nin 27 Ekim 2026 tarihli haberine göre Serenity Hotels tarafından Antalya Valiliğine sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelemeye alındı. Antalya İş Güvenliği Ltd. Şti. tarafından hazırlanan dosyada, Serenity Royal Hotel yatırımının toplam maliyeti 1 milyar 696 milyon 155 bin 501 TL olarak belirtildi.

Projeye ilişkin yayımlanan bilgilerde oda kapasitesi konusunda farklı rakamlar bulunuyor. Yatırımlar Dergisi, tesisi 215 oda ve 430 yatak kapasiteli olarak aktarırken, diğer turizm yayınlarında 120 odalık bir proje bilgisi yer aldı. Bu nedenle yatırımın kesin kapasitesinin güncel proje dosyası üzerinden netleştirilmesi gerekiyor.

YENİ OTEL KONAKLI BÖLGESİNDE YÜKSELECEK

Serenity Royal Hotel'in Alanya'nın Telatiye Mahallesi'nde, Konaklı turizm bölgesinde yapılması planlanıyor. Projeye ilişkin yayımlanan bilgilere göre yatırım için 19 bin 458 metrekarelik arazi öngörülürken toplam inşaat alanı 28 bin 853 metrekare olarak açıklandı.

Yeni otel yatırımının hayata geçirilmesi halinde Konaklı bölgesinin konaklama kapasitesi artacak. Bununla birlikte projenin inşaat ve işletme aşamalarında oluşturacağı istihdam miktarına ilişkin doğrulanmış bir rakam henüz açıklanmadı.

MEVCUT OTEL 233 ODA VE 664 YATAK KAPASİTESİNE SAHİP

Serenity Hotels, Alanya'da halihazırda Serenity Queen Hotel ile hizmet veriyor. Şirketin 2026 yılı tesis bilgi formuna göre Konaklı'da bulunan 5 yıldızlı otel, 2023 yılında inşa edildi. Toplam 20 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren tesiste 233 oda ve 664 yatak bulunuyor.

Ultra her şey dahil konseptiyle hizmet veren Serenity Queen Hotel'in 2026 sezonu 17 Mart-15 Kasım tarihleri arasında planlandı. Otelin Alanya merkezine uzaklığı 13 kilometre, Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na uzaklığı ise 54 kilometre olarak belirtiliyor.

Şirketin yeni otel projesi, mevcut Serenity Queen Hotel ile birlikte değerlendirildiğinde Alanya'daki konaklama faaliyetlerini genişletme hedefini ortaya koyuyor. Ancak Serenity Royal Hotel'in kesin oda kapasitesi ve işletme konseptine ilişkin ayrıntıların resmî proje belgeleriyle netleşmesi bekleniyor.

ÇED SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Serenity Royal Hotel yatırımında henüz çevresel değerlendirme süreci tamamlanmadı. Projenin hayata geçirilebilmesi için ÇED mevzuatı kapsamında gerekli kararların alınması ve ilgili diğer izin işlemlerinin tamamlanması gerekiyor.

ÇED sürecinin başlaması, yatırımın inşaat ruhsatı aldığı veya yapım çalışmalarının fiilen başladığı anlamına gelmiyor. Otelin temel atma, inşaatın tamamlanma ve hizmete açılma tarihlerine ilişkin de kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

ALANYA TURİZMİNDE YENİ YATIRIMLAR GÜNDEMDE

Serenity Royal Hotel projesi, Alanya'nın özellikle Konaklı bölgesinde devam eden turizm yatırımlarına yeni bir halka eklemeyi hedefliyor. Yeni tesisin faaliyete geçmesi halinde bölgedeki yatak kapasitesi ve konaklama seçenekleri genişleyecek.

Yatırımın bölge ekonomisine sağlayacağı katkının büyüklüğü ise otelin nihai kapasitesi, inşaat takvimi, personel ihtiyacı ve işletme modelinin belirlenmesiyle daha somut biçimde değerlendirilebilecek.

Projenin bundan sonraki aşamasında Antalya Valiliği nezdinde yürütülen çevresel değerlendirme işlemleri belirleyici olacak. Serenity Royal Hotel'in kesin kapasitesi, inşaat başlangıç tarihi ve açılış takvimiyle ilgili yeni açıklamalar yatırımın ilerleyişini ortaya koyacak.