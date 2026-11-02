CNN Türk'ün aktardığına göre, boşanma davalarının en tartışmalı konularından biri olan süresiz yoksulluk nafakası için hazırlanan yeni yasal düzenlemenin detayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yürütülen çalışmalarda, hem kadınların hem de erkeklerin mağduriyetini önleyecek daha kapsamlı bir model üzerinde duruluyor.

İlk taslak aşamasında, 10 yıla kadar süren evliliklerde 5 yıl, 10 yılı aşan evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı kadar nafaka ödenmesi formülü gündeme gelmişti. Ancak bu katı süre sınırının farklı ekonomik koşullarda yeni mağduriyetler yaratabileceği tespiti üzerine alternatif arayışına gidildi.

NAFAKA SÜRESİNDE YENİ KRİTERLER NELER?

Üzerinde çalışılan yeni yasal çerçevede, nafaka süresi belirlenirken tek başına evlilik süresi belirleyici olmayacak. Mahkemeler karar aşamasında tarafların yaşını, mevcut sağlık durumunu, iş bulma imkanını ve genel gelir düzeyini bir bütün olarak değerlendirecek. Bu esnek model sayesinde her boşanma davasının kendi özel şartlarına göre adil bir süre tayin edilmesi hedefleniyor.

Düzenlemenin son halini alması sürecinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın veri desteği sağlaması beklenirken; kadın dernekleri, akademisyenler, hukukçular ve aile mahkemesi hakimlerinin de görüşlerine başvurulacak. Kapsamlı hazırlıkların henüz tamamlanmaması sebebiyle, nafaka değişikliğinin meclis gündemindeki 13'üncü Yargı Paketi'nde yer almayacağı bildirildi.

İPTAL KARARI NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Anayasa Mahkemesi, 4 Haziran tarihinde Türk Medeni Kanunu'nun 175'inci maddesinde yer alan "süresiz olarak" ibaresini anayasaya aykırı bularak iptal etmişti. İlgili iptal kararı 30 Eylül'de Resmi Gazete'de yayımlanırken, yasama organına yeni bir yasa hazırlaması için 9 aylık süre tanındı. Resmi takvime göre iptal hükmü 30 Haziran 2027 tarihinde tam anlamıyla yürürlüğe girecek ve meclisin bu tarihe kadar yeni yasal çerçeveyi yasalaştırması gerekecek.