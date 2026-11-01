Alanya'nın Okurcalar Mahallesi'nde sahilde bulunan su sporları işletmesine ait barakada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale gelirken, içeride bulunan bir jet ski de zarar gördü.

SAHİLDEKİ YANGINA İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ

Olay, Okurcalar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Su sporları faaliyetlerinde kullanılan barakada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Alevleri fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının ardından yapılan ilk incelemede barakanın tamamen kullanılamaz hale geldiği, içerisinde bulunan bir jet skinin de hasar gördüğü belirlendi.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Yangının hangi nedenle başladığı henüz netlik kazanmadı. Olayda meydana gelen maddi zararın toplam tutarına ilişkin de açıklama yapılmadı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yapılacak incelemelerin sonuçları bekleniyor.