Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'deki il sayısının 100'e, ilçe sayısının ise 1000'e çıkarılması yönündeki önerisi, Alanya'nın il olma beklentisini yeniden gündeme taşıdı. Olası düzenlemeyle birlikte Alanya'ya bağlanabilecek ilçeler, yeni kurulabilecek ilçe merkezleri ve kamu kurumlarının nasıl yapılandırılacağı tartışılmaya başlandı. Ancak Alanya'nın il yapılmasına ilişkin kesinleşmiş bir karar veya resmî ilçe sınırı planı henüz bulunmuyor.

Bahçeli'nin 1 Kasım 2026'da yeniden gündeme getirdiği 100 il ve 1000 ilçe hedefi kapsamında 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulması öngörülüyor. Türkiye'nin idari yapısında köklü değişiklik anlamına gelecek önerinin hayata geçirilmesi için yasal düzenleme gerekiyor. Alanya'nın yeni iller arasında yer alıp almayacağı ise henüz netleşmedi.

ALANYA'NIN İLÇELERİ HANGİ YERLER OLACAK?

Alanya'nın il olması halinde mevcut idari sınırların yeniden düzenlenmesi gündeme gelebilecek. Üzerinde konuşulan senaryolardan birine göre Antalya'ya bağlı Gazipaşa ve Gündoğmuş ile Karaman'a bağlı Sarıveliler, Konya'ya bağlı Taşkent ve Mersin'e bağlı Anamur, ilçe statülerini koruyarak Alanya'ya bağlanabilecek.

Bu senaryonun gerçekleşmesi, yalnızca Alanya'nın Antalya'dan ayrılması anlamına gelmeyecek. Antalya, Karaman, Konya ve Mersin'in mevcut il sınırlarında da değişiklik yapılması gerekecek. Dolayısıyla yeni ilin coğrafi sınırları, nüfusu ve idari yapısı hazırlanacak kanunla belirlenecek.

DEMİRTAŞ, AVSALLAR VE MAHMUTLAR İLÇE OLABİLİR

Alanya'nın mevcut 102 mahallesi arasında yeni ilçeler oluşturulması da değerlendirilen ihtimaller arasında bulunuyor. Bu kapsamda Alanya merkezinin ayrı bir ilçe olarak yapılandırılması, doğuda Demirtaş'ın, batıda ise Avsallar'ın ilçe statüsüne kavuşturulması konuşuluyor.

Demirtaş'ın coğrafi konumu ve geçmişte idari merkez olarak üstlendiği görevler, yeni ilçe tartışmalarında öne çıkan gerekçeler arasında yer alıyor. Avsallar ise Alanya'nın batısındaki yerleşimlere yakınlığı ve turizm faaliyetleri nedeniyle olası ilçe merkezlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Alanya'nın en yoğun yerleşim bölgelerinden Mahmutlar da uzun yıllardır ilçe olma talebinin dile getirildiği mahalleler arasında bulunuyor. Mahmutlar'ın nüfus büyüklüğü, yerleşim alanının genişlemesi ve kamu hizmetlerine duyulan ihtiyaç, ilçe statüsü tartışmalarının temelini oluşturuyor.

Bununla birlikte Demirtaş, Avsallar ve Mahmutlar'ın ilçe yapılacağına ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Yeni ilçelerin kurulması durumunda hangi mahallelerin bu merkezlere bağlanacağı da ayrıca belirlenecek.

YENİ ALANYA'NIN NÜFUSU 512 BİNİ AŞABİLİR

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göre Alanya'nın nüfusu 371 bin 547 kişiye ulaştı. Bu rakam, Alanya'yı Türkiye'nin birçok ilinden daha kalabalık bir yerleşim merkezi haline getiriyor.

Olası idari düzenlemede Alanya'ya bağlanması konuşulan ilçelerin nüfusları ise Anamur'da 66 bin 982, Gazipaşa'da 55 bin 850, Sarıveliler'de 11 bin 594 ve Gündoğmuş'ta 6 bin 953 kişi olarak hesaplanıyor.

Bu beş yerleşim yerinin nüfusları birleştirildiğinde ortaya 512 bin 926 kişilik bir toplam çıkıyor. Böylece söz konusu ilçelerin tamamının Alanya'ya bağlanması halinde yeni ilin nüfusu, 2025 verileri üzerinden yarım milyonu aşacak. Bu hesaplama yalnızca olası idari birleşmenin nüfus büyüklüğünü gösteriyor; kesinleşmiş bir il yapılanmasını ifade etmiyor.

Alanya'nın mevcut nüfusu, il olma tartışmalarında önemli bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Ancak nüfus büyüklüğü tek başına il statüsü kazanılması için yeterli değil. Ekonomik yapı, ulaşım bağlantıları, coğrafi koşullar ve kamu hizmetlerinin organizasyonu da değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında bulunuyor.

YÜZÖLÇÜMÜ 5 BİN 862 KİLOMETREKAREYE ULAŞABİLİR

Alanya'nın il olması halinde yalnızca nüfusu değil, yüzölçümü de önemli ölçüde değişebilir. Gündemdeki senaryoda Alanya'nın 1578 kilometrekarelik alanına Gazipaşa'nın 1111, Gündoğmuş'un 1175, Sarıveliler'in 590 ve Anamur'un 1408 kilometrekarelik yüzölçümleri ekleniyor.

Verilen alan büyüklüklerinin toplamı 5 bin 862 kilometrekareye ulaşıyor. Böyle bir düzenleme, Alanya merkezli yeni ilin Akdeniz kıyılarından Toroslar'ın iç kesimlerine uzanan geniş bir coğrafyaya sahip olması anlamına gelecek.

Ancak yeni idari sınırların belirlenmesinde yalnızca yüzölçümü değil, ilçeler arasındaki ulaşım imkânları, coğrafi bütünlük ve vatandaşların kamu hizmetlerine erişimi de önem taşıyacak.

İL OLMA KARARI NASIL ALINACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 126'ncı maddesi, ülkenin merkezi idare kuruluşu bakımından coğrafi durum, ekonomik şartlar ve kamu hizmetlerinin gereklerine göre illere ve diğer idari kademelere ayrılmasını öngörüyor.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre il ve ilçe kurulması, kaldırılması, merkezlerinin belirtilmesi ve adlarının değiştirilmesi kanunla gerçekleştiriliyor. Bu nedenle Alanya'nın il olması ve çevresindeki ilçelerin yeni ile bağlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinde gerekli yasal düzenlemenin kabul edilmesi gerekiyor.

Bu süreçte Alanya'nın il yapılması ile Demirtaş, Avsallar veya Mahmutlar gibi yerleşimlerin ilçe statüsü kazanması ayrı idari kararlar olarak ele alınabilecek. Yeni ilin kurulmasına ilişkin bir kanunun kabul edilmesi, adı geçen bütün mahallelerin kendiliğinden ilçe olacağı anlamına gelmiyor.

DEMİRTAŞ'TA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İÇİN İSİMLER KONUŞULUYOR

Demirtaş'ın ilçe yapılması ihtimali, yerel siyasette belediye başkanlığı tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bölgedeki siyasi değerlendirmelerde Mustafa Durusoy, Mehmet Ali Tekin, Mustafa Karagöz ve Nazmi Yüksel'in isimleri olası belediye başkanlığı adayları arasında konuşuluyor.

Ancak söz konusu isimlerin herhangi bir siyasi parti tarafından aday gösterildiğine ilişkin resmî açıklama bulunmuyor. Yeni ilçe kurulması halinde belediye yönetiminin nasıl oluşturulacağı ve seçim takviminin ne şekilde işleyeceği, yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere bağlı olacak.

Bu nedenle yeni ilçelerde doğrudan ara seçime gidileceği yönündeki değerlendirmeler de mevcut aşamada kesinlik taşımıyor.

ALANYA'NIN PLAKASI 82 Mİ OLACAK?

Alanya'nın il olma tartışmalarında en fazla merak edilen konulardan biri de plaka kodu. Türkiye'de halen 81 il bulunurken, Alanya'nın yeni kurulacak iller arasında yer alması halinde 82 plaka kodunu alabileceği yönündeki beklenti yeniden gündeme geldi.

Özellikle Alanyaspor çevresinde ve çeşitli yerel etkinliklerde yıllardır kullanılan 'Alanya 82' ifadesi, kentin il olma talebinin sembollerinden biri haline geldi.

Ancak Alanya'nın 82 plaka kodunu alacağı kesinleşmiş değil. Birden fazla yeni il kurulması halinde plaka kodlarının hangi sırayla tahsis edileceği ayrıca belirlenecek. Dolayısıyla alfabetik sıralamaya dayalı değerlendirmeler, bugünden kesin bir plaka numarası ilan edilmesi için yeterli değil.

YENİ HÜKÜMET KONAĞI VALİLİK OLABİLİR

Alanya'nın il statüsü kazanması halinde kamu kurumlarının fiziki yapılanması da değişecek. Bu kapsamda Alanya Hükümet Konağı olarak inşa edilen ve ocak ayında hizmete açılması hedeflenen yeni kaymakamlık binasının valilik olarak kullanılabileceği değerlendiriliyor.

Ancak binanın valilik olarak hizmet vereceğine ilişkin kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Böyle bir değişiklik için yeni ilin idari ihtiyaçlarının, bina kapasitesinin ve ilgili kurumların yerleşim planlarının değerlendirilmesi gerekecek.

İl statüsüyle birlikte mevcut kaymakamlık teşkilatının yerini valilik yapılanması alacak. İlçe düzeyinde faaliyet gösteren kamu kurumlarının önemli bir bölümü için de il müdürlüğü organizasyonlarının kurulması gündeme gelecek.

VERGİ DAİRESİ, TAPU VE DİĞER KURUMLARDA YENİ DÖNEM

Olası değişiklikten etkilenecek kurumlar arasında vergi dairesi, mal müdürlüğü, tapu müdürlüğü ve diğer kamu hizmet birimleri bulunuyor. İl düzeyinde kurulacak teşkilatların personel, hizmet binası ve teknik altyapı ihtiyaçlarının yeniden planlanması gerekecek.

Özellikle mevcut binaların kapasitesinin yetersiz kaldığı kurumlarda yeni hizmet binaları gündeme gelebilecek. Ancak hangi kurum için yeni bina yapılacağı, mevcut yapıların nasıl değerlendirileceği ve yatırımların ne zaman gerçekleştirileceği henüz belirlenmiş değil.

Güvenlik ve savunma hizmetleri açısından da yeni ilin ihtiyaçlarına uygun bir teşkilatlanma yapılması gerekecek. Emniyet, jandarma ve diğer kamu kurumlarının görev alanları yeni idari sınırlar doğrultusunda yeniden düzenlenebilecek.

SİYASİ PARTİLERİN İLÇE TEŞKİLATLARI DA DEĞİŞECEK

Alanya'nın il olması, siyasi partilerin yerel örgütlenmesini de etkileyecek. Mevcut ilçe başkanlıklarının il başkanlığı düzeyinde yeniden yapılandırılması, yeni kurulacak ilçelerde ise ayrı teşkilatların oluşturulması gündeme gelecek.

Bu değişiklikler siyasi partilerin kendi tüzükleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecek. Yeni il ve ilçe teşkilatlarının yönetim kadroları da bu süreçte belirlenecek.

ALANYA'NIN İL OLMASI EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Turizm, tarım, ticaret ve gayrimenkul sektörleriyle bölgesel ekonomide önemli bir yere sahip olan Alanya'nın il statüsü kazanması, kamu yatırımlarının planlanması ve idari hizmetlerin yerinden yürütülmesi açısından yeni bir dönem başlatabilir.

Alanya-Gazipaşa Havalimanı, turizm tesisleri, tarımsal üretim alanları ve bölgesel ticaret bağlantıları, olası yeni ilin ekonomik altyapısını oluşturan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Anamur ve Sarıveliler'in de aynı idari yapıya katılması halinde kıyı turizmiyle tarım ve iç kesimlerdeki ekonomik faaliyetlerin birlikte değerlendirilmesi gerekecek.

Bununla birlikte il statüsü kazanılması, kamu yatırımlarının veya vergi gelirlerinin otomatik olarak artacağı anlamına gelmiyor. Yeni ilin bütçe olanakları, merkezi idare tarafından yapılacak kaynak tahsisleri ve ilgili mevzuat doğrultusunda şekillenecek.

GÖZLER TBMM'DEKİ OLASI DÜZENLEMEDE

Alanya'nın il olma beklentisinin somut bir idari değişikliğe dönüşebilmesi için öncelikle yeni il ve ilçelerin kurulmasını düzenleyen kanuni sürecin ilerlemesi gerekiyor. Bu aşamada hangi ilçelerin Alanya'ya bağlanacağı, hangi mahallelerin ilçe yapılacağı ve yeni ilin sınırlarının nereden geçeceği kesinleşmiş değil.

Alanya açısından önümüzdeki süreçte belirleyici olacak gelişme, 100 il ve 1000 ilçe hedefinin somut bir kanun teklifine dönüşmesi ve teklifin kapsamının açıklanması olacak. Demirtaş, Avsallar ve Mahmutlar'ın ilçe olma beklentileri ile Gazipaşa, Gündoğmuş, Sarıveliler ve Anamur'un olası idari bağlantıları da bu aşamadan sonra netlik kazanabilecek.