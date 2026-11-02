Almanya'nın Bavyera eyaletinde gerçekleştirilen sıradan bir trafik kontrolü, büyük miktarda altının ele geçirilmesiyle sonuçlandı. Passau kenti yakınlarındaki A3 otoyolunda Türk sürücünün kullandığı otomobili durduran sınır polisi ekipleri, araçta yaptıkları inceleme sırasında dikkat çekici bir ayrıntı fark etti.

Otomobilin orta konsolunda normalin dışında bir düzenek bulunduğunu belirleyen ekipler, ayrıntılı arama başlattı. Yapılan incelemede özel olarak hazırlanmış gizli bir bölme ortaya çıkarıldı.

GİZLİ BÖLMEYİ AÇAN POLİSLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

17 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilen kontrolde, 38 yaşındaki Türk vatandaşının kullandığı otomobilin orta konsolunun altına profesyonel şekilde yerleştirilmiş bir saklama alanı tespit edildi.

Polis ekipleri bölmeyi açtığında yaklaşık 8 kilogram ağırlığında külçe altın ve çeşitli altın takılarla karşılaştı.

Altınların araç içinde dışarıdan fark edilmesini önleyecek şekilde gizlendiği belirtildi.

TAM 950 BİN EURO DEĞERİNDE ALTIN

Ele geçirilen altınların değerinin yaklaşık 950 bin euro olduğu ifade edildi. Bu miktar, haberde kullanılan döviz kuru üzerinden yaklaşık 53 milyon TL'ye karşılık geliyor.

Olayın en dikkat çekici ayrıntılarından biri ise sürücünün altınların yasal sahibi olduğunu gösteren belgeleri kontrol sırasında sunamaması oldu.

Bu durum üzerine Alman makamları, altınların kaynağının araştırılması için harekete geçti.

ALTINLARA VE CEP TELEFONUNA EL KONULDU

Polis ekipleri, otomobilin gizli bölmesinde bulunan altınların tamamına ve Türk sürücünün cep telefonuna el koydu.

38 yaşındaki sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Ancak altınların kaynağına ilişkin soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Yetkililer, söz konusu altınların nereden temin edildiğini, kime ait olduğunu ve hangi amaçla taşındığını araştırıyor.

MÜNİH BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMAYI TAKİP EDİYOR

Olayla ilgili soruşturma Aşağı Bavyera Kriminal Polisi tarafından yürütülüyor.

İncelemeler, Münih Başsavcılığı bünyesindeki Kara Para Aklamayla Mücadele ve Mal Varlıklarına El Koyma Merkezi'nin koordinasyonunda sürdürülüyor.

Alman makamları, altınların yasa dışı faaliyetlerle bağlantısının bulunup bulunmadığını belirlemeye çalışıyor.

ALTINLARIN NEREYE GÖTÜRÜLDÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Olayın ardından en çok merak edilen konu, milyonlarca lira değerindeki altınların neden otomobilin gizli bir bölmesinde taşındığı oldu.

Altınların hangi ülkeden getirildiği, nereye götürülmek istendiği ve başka kişilerle bağlantısı bulunup bulunmadığı henüz açıklanmadı.