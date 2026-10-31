Sosyal medya platformlarında hızla yayılan görüntüler ve paylaşımlar, sıra dışı bir aldatma iddiasını gündeme taşıdı. Anlatılanlara göre eşinin davranışlarından şüphelenen bir adam, gerçeği öğrenmek için şehir dışına çıkacakmış gibi davranarak bir plan hazırladı.

İŞ SEYAHATİ BAHANESİYLE EVDEN AYRILDI

Sosyal medyada paylaşılan anlatıma göre adam, eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyordu. Şüphelerini çevresindekilerle paylaştığında ise iddialarının ciddiye alınmadığı öne sürüldü.

Bunun üzerine adamın iş seyahatine çıkacağını söyleyerek evden ayrıldığı, ancak gerçekte uzaklaşmayıp kısa süre sonra geri dönmek üzere harekete geçtiği iddia edildi.

POLİSLERLE GERİ DÖNDÜĞÜ ÖNE SÜRÜLDÜ

Paylaşımlarda, adamın eve yalnız değil, polis ekipleriyle birlikte döndüğü ileri sürüldü.

Eve girilmesinin ardından yatak odasının kapısının zorla açıldığı ve içeride kadının başka bir erkekle birlikte görüldüğü iddia edildi.

Söz konusu anlatım sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, polislerin olay yerine hangi gerekçeyle geldiğine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLATTI

Olayın anlatıldığı paylaşımlar, kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı kullanıcılar adamın şüphelerini doğrulamak için hazırladığı iddia edilen plana dikkat çekerken, bazıları da görüntülerin gerçekliğinin araştırılması gerektiğini savundu.

Özellikle polislerin aile içi bir anlaşmazlığa ne şekilde dahil olduğu sorusu, paylaşımların en çok tartışılan yönlerinden biri oldu.