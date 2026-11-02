AA'nın aktardığına göre, altyapı çalışmaları ve aşınan asfalt nedeniyle oluşan çukurlar sürücüler için ciddi güvenlik ve maliyet sorunları yaratıyor. Özellikle İstanbul'un çeşitli ilçelerinde meydana gelen kazalar, yüksek tamir masraflarını beraberinde getiriyor. Bayrampaşa'da bir otomobilin rögar kapağı çevresindeki çukura girmesi sonucu oluşan hasarın faturası 191 bin 550 lira olarak hesaplandı.

KASKO ÖDEMESİ İÇİN FOTOĞRAF VE 5 GÜN ŞARTI

Sigorta Tatbikatçıları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Balkır Demirkan, çukur nedeniyle kaza yapan sürücülerin araçlarını güvenli bir noktaya çekerek kasko şirketleriyle iletişime geçmesi gerektiğini bildirdi. Hasarın çukurdan kaynaklandığını kanıtlamak için olay yerinin ve aracın fotoğraflanması büyük önem taşıyor. Demirkan, hasar tespit edildikten sonra en geç 5 iş günü içinde sigorta şirketine bildirim yapılması gerektiğini vurguladı. Geç bildirim tazminat hakkını tamamen ortadan kaldırmasa da, zararın büyümesi durumunda sigorta ödemesinde kesintiye gidilebiliyor.

MOTOR HASARINA DİKKAT: ARAÇ HAREKET ETTİRİLMEMELİ

Çukura giren araçlarda karter delinmesi veya motor hasarı oluşması durumunda sürüşe kesinlikle devam edilmemesi gerekiyor. Uzmanlar, yağ sızıntısı veya arıza uyarısı veren bir aracın kullanılmaya devam edilmesi halinde motorun yağsız çalışacağını ve bu durumun kasko kapsamı dışında kalacağını belirtiyor. Sürücülerin bu gibi durumlarda motoru durdurarak doğrudan çekici çağırması, olası ek masrafların sigorta tarafından reddedilmesini önlüyor. Ayrıca zorunlu trafik sigortası, sürücünün kendi aracındaki çukur hasarlarını karşılamıyor.

KASKOSU OLMAYANLAR ZARARINI NASIL KARŞILAYABİLİR?

Kaskosu bulunmayan sürücülerin de yasal yollarla zararlarını tazmin etme hakkı bulunuyor. Avukat Muhammed Cemil İmamoğulları, mağdur sürücülerin kaza tutanağı, fotoğraflar ve hasar faturalarıyla birlikte yolun bakımından sorumlu idari kuruma başvuru yapabileceğini açıkladı. Kurumdan 30 gün içinde yanıt alınamaması halinde, sürücülerin 60 gün içinde idare mahkemesinde tam yargı davası açarak maddi hasarlarını tahsil edebilecekleri belirtildi.