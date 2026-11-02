MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "100 İl ve 1000 İlçe Projesi" kapsamında aralarında Alanya'nın da bulunduğu 19 ilçenin il, 78 yeni ilçenin ise kurulması önerisini yeniden gündeme taşıdı. Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, bu adımı TBMM'ye sunabileceklerini bildirdi.

Bahçeli'nin açıkladığı listede Alanya ile birlikte Polatlı, Konya Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Karadeniz Ereğli, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Elbistan, Kozan, Tarsus, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma yer alıyor. MHP lideri, bu düzenlemenin yerel yönetimlerin hizmet odaklı etkinliğini artıracağını ve idarede stratejik bir büyüme hamlesi olacağını aktardı.

BİR İLÇE NASIL İL OLUYOR?

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre, bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaşması gerekiyor. Yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, nüfusun 100 binin üzerinde olması ve bağlı bulunulan il merkezine en az 30 kilometre mesafe bulunması gibi temel kriterler dikkate alınıyor. Ayrıca ilçenin ulaşım ağlarının gelişmişliği ve idari kapasitesi de belirleyici rol oynuyor. Türkiye'de en son 1999 yılında Düzce'nin il yapılmasıyla il sayısı 81'e, ilçe sayısı ise günümüzde 922'ye ulaşmıştı.

ALANYA İL OLURSA NELER DEĞİŞECEK?

BBC Türkçe'nin derlediği bilgilere göre, il statüsü kazanan bölgelerde köklü idari ve mali değişiklikler yaşanıyor. Alanya'nın il olması durumunda, mevcut kaymakamlık makamı valiliğe dönüşecek. Bakanlıkların taşra teşkilatları il müdürlükleri seviyesine yükseltilerek personel ve hizmet kapasiteleri genişletilecek.

En önemli değişikliklerden biri de bütçe ve temsil alanında gerçekleşecek. Alanya, yatırımlar için genel bütçeden doğrudan pay almaya başlayacak ve nüfusuna oranla kendi milletvekillerini seçerek TBMM'de temsil edilecek. Bu durumun, bölgedeki ticari teşvikleri, istihdam olanaklarını ve sağlık ile eğitim gibi kamu hizmetlerini doğrudan artırması bekleniyor.