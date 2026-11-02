TOGG, yeni otomobil satın almak isteyenler için Kasım 2026 döneminde geçerli olacak finansman seçeneklerini açıkladı. Markanın SUV modeli T10X ile fastback modeli T10F için sunulan kampanyada, belirli donanım paketlerinde yüzde 0 faizli kredi imkânı bulunuyor.

Kampanya kapsamında kullanıcılar, tercih ettikleri araç ve donanım paketine göre farklı kredi tutarlarından yararlanabiliyor. En yüksek finansman desteği ise 4More donanım paketinde 1,5 milyon TL olarak öne çıkıyor.

TOGG'DAN 1,5 MİLYON TL'YE KADAR FAİZSİZ KREDİ

Kasım ayına özel kampanyada TOGG T10X ve T10F modellerini satın almak isteyenlere farklı finansman seçenekleri sunuluyor.

Trumore uygulaması üzerinden sipariş oluşturan kullanıcılar, seçtikleri model ve donanım paketine uygun kredi alternatiflerini değerlendirebiliyor.

V2 donanım paketinde 600 bin TL, 800 bin TL ve 1 milyon TL tutarında üç farklı sıfır faizli kredi seçeneği bulunurken, 4More paketinde finansman tutarı 1,5 milyon TL'ye kadar yükseliyor.

Kredi seçeneklerinin vadeleri ise 6 ila 12 ay arasında değişiyor.

V2 PAKETİNDE ÜÇ FARKLI KREDİ SEÇENEĞİ

TOGG'un V2 donanım paketini tercih eden kullanıcılar için açıklanan sıfır faizli finansman seçenekleri şöyle:

1 milyon TL kredi: 6 ay vade, yüzde 0 faiz

800 bin TL kredi: 8 ay vade, yüzde 0 faiz

600 bin TL kredi: 12 ay vade, yüzde 0 faiz

Açıklanan kredi tutarları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 1 milyon TL kredi kullanan bir kişinin aylık ana para ödemesi yaklaşık 166 bin 667 TL oluyor.

800 bin TL tutarındaki kredinin 8 aylık geri ödemesinde aylık taksit 100 bin TL, 600 bin TL tutarındaki kredinin 12 aylık geri ödemesinde ise aylık taksit 50 bin TL olarak hesaplanıyor.

Bu tutarlar faizsiz ana para bölüşümünü gösteriyor. Vergi, sigorta veya varsa diğer finansman masrafları toplam geri ödemeyi değiştirebilir.

4MORE PAKETİNE 1,5 MİLYON TL KREDİ

Kasım kampanyasının en dikkat çekici finansman seçeneği, TOGG'un 4More donanım paketinde sunuluyor.

Bu paketi tercih eden kullanıcılara 1 milyon 500 bin TL tutarında, 10 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkânı sağlanıyor.

Söz konusu kredi için aylık ana para ödemesi 150 bin TL olarak hesaplanıyor.

Böylece daha yüksek donanım seviyesindeki araçları tercih eden kullanıcılar, araç bedelinin belirli bir bölümünü faizsiz finansmanla karşılayabiliyor.

TOGG T10F KASIM 2026 FİYAT LİSTESİ

TOGG'un fastback modeli T10F, farklı menzil ve donanım seçenekleriyle satışa sunuluyor.

Kasım 2026 dönemi için paylaşılan fiyat listesi şöyle:

TOGG T10F versiyonu Satış fiyatı T10F başlangıç fiyatı 1.884.980 TL T10F V1 RWD Uzun Menzil 2.195.600 TL T10F V2 RWD Uzun Menzil 2.370.930 TL T10F V2 4More Kehribar Serisi 3.286.493 TL

T10F ailesinin başlangıç fiyatı 1 milyon 884 bin 980 TL olarak açıklanırken, en yüksek fiyatlı seçenek 3 milyon 286 bin 493 TL ile V2 4More Kehribar Serisi oldu.

Farklı donanım ve menzil seçenekleri, kullanıcıların ihtiyaçlarına ve bütçelerine göre tercih yapmasına olanak tanıyor.

TOGG T10X KASIM 2026 FİYATLARI

TOGG'un SUV modeli T10X için de kasım ayına ait fiyatlar belli oldu.

T10X ailesinde standart menzil ve uzun menzil seçeneklerinin yanı sıra V2 4More Obsidiyen Serisi de bulunuyor.

TOGG T10X versiyonu Satış fiyatı T10X V1 RWD Standart Menzil 1.909.048 TL T10X V1 RWD Uzun Menzil 2.219.668 TL T10X V2 RWD Uzun Menzil 2.411.000 TL T10X V2 4More Obsidiyen Serisi 3.218.137 TL

T10X modelinin başlangıç fiyatı 1 milyon 909 bin 48 TL olurken, V2 4More Obsidiyen Serisi'nin satış fiyatı 3 milyon 218 bin 137 TL olarak listelendi.

TOGG T10X Mİ, T10F Mİ DAHA UCUZ?

Kasım 2026 fiyat listesine göre TOGG T10F'nin başlangıç fiyatı 1 milyon 884 bin 980 TL, T10X'in başlangıç fiyatı ise 1 milyon 909 bin 48 TL seviyesinde bulunuyor.

Buna göre T10F'nin başlangıç fiyatı, T10X'ten 24 bin 68 TL daha düşük.

Ancak iki modelin gövde yapısı, donanım seviyeleri ve menzil seçenekleri farklılık gösterdiğinden, araç tercihi yapılırken yalnızca başlangıç fiyatının değil, sunulan özelliklerin de değerlendirilmesi gerekiyor.

TOGG FAİZSİZ KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

TOGG'un kasım ayı finansman kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcılar, markanın Trumore uygulaması üzerinden sipariş sürecini başlatabiliyor.

Uygulamada tercih edilen model ve donanım paketi seçildikten sonra uygun finansman alternatifleri incelenebiliyor.

Kullanıcıların kredi başvurusu öncesinde vade, ödeme planı ve kampanya koşullarını kontrol etmesi önem taşıyor.

Sıfır faizli kredi imkânı sunulması, her başvurunun otomatik olarak onaylanacağı anlamına gelmiyor. Finansman kullanımı ilgili kredi değerlendirmesi ve kampanya şartlarına bağlı olabiliyor.

KASIM AYINDA TOGG ALACAKLAR DİKKAT

TOGG'un Kasım 2026 kampanyasında hem T10X hem de T10F modelleri için farklı finansman seçenekleri bulunuyor.

Özellikle V2 paketinde 12 aya kadar uzanan sıfır faizli kredi seçeneği ve 4More paketinde sunulan 1,5 milyon TL'lik finansman desteği dikkat çekiyor.

Araç satın almayı planlayanların, sipariş vermeden önce güncel fiyatları, kampanyanın geçerlilik süresini, kredi onay koşullarını ve toplam geri ödeme tutarını Trumore üzerinden kontrol etmesi gerekiyor.