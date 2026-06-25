Kaza, saat 16.30 sıralarında Düzce-Akçakoca kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce istikametinden Akçakoca yönüne seyir halinde olan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk yönetimindeki 06 ER 081 plakalı otomobil ile Metin Sarıbaş idaresindeki 81 AD 932 plakalı otomobil, kavşakta henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Metin Sarıbaş'ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada hafif yaralanan AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ile araçta bulunan oğlu Muhammet Öztürk'e ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kazanın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı. Olay yeri inceleme ekipleri, çarpışmanın meydana geliş şeklini belirlemek amacıyla bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden Metin Sarıbaş'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yakınları acı haber üzerine olay yerine gelirken, büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenebilmesi için araçlarda teknik inceleme yapılacağı öğrenilirken, polis ekipleri görgü tanıklarının ifadelerine de başvurdu. Kavşaktaki trafik akışı, incelemelerin tamamlanmasının ardından normale döndü.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma sürerken, kazanın oluş şekli ve olası ihmal iddiaları yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.