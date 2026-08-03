Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değiştirme takvimi kapsamında il içi atama süreci devam ediyor. Antalya ve Alanya'da görev yapan öğretmenler başta olmak üzere Türkiye genelindeki binlerce eğitimci, tercih işlemlerinin ardından sonuçların açıklanacağı tarihi ve sorgulama ekranını merak ediyor.

Bakanlığın güncel duyurusuna göre il içi mazerete bağlı yer değiştirme tercih başvuruları 3-4 Ağustos 2026 tarihlerinde alınıyor. Atama işlemleri ise 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Sonuçlar aynı gün MEBBİS ve e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak.

TERCİH BAŞVURUSU YAPANLARI HANGİ SÜREÇ BEKLİYOR?

İl içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında daha önce, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında ön başvurusu onaylanan öğretmenlerin başvuruları geçerliliğini koruyor. Bu öğretmenlerin yeniden ön başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Güncellenen takvim doğrultusunda yalnızca tercih işlemlerinin tamamlanması yeterli oluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ayrıca yaptığı düzenlemeyle, il içi mazerete bağlı yer değiştirme başvurularında öğretmenlerin mazeretlerinin bulunduğu ilçedeki eğitim kurumlarını tercih edebilmesine imkân tanırken, ilçe grupları arasındaki bazı önceki sınırlamaları da kaldırdı.

ATAMALAR HANGİ KRİTERLERE GÖRE YAPILACAK?

Yer değiştirme işlemleri, öğretmenlerin tercihleri ile eğitim kurumlarının ihtiyaç durumu dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Yerleştirmelerde öncelik hizmet puanı üstünlüğüne göre belirlenecek. Hizmet puanlarının eşit çıkması halinde ise Milli Eğitim Bakanlığının atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yer alan sıralama ölçütleri uygulanacak.

SONUÇLAR NEREDEN SORGULANACAK?

Atama sonuçları 5 Ağustos'ta açıklandıktan sonra öğretmenler, T.C. kimlik numaralarıyla MEBBİS ve e-Devlet sistemleri üzerinden sonuçlarını görüntüleyebilecek. Yer değiştirmesi gerçekleşen öğretmenlerin ilişik kesme ve göreve başlama işlemleri ise Bakanlığın yayımlayacağı takvim ve ilgili il milli eğitim müdürlüklerinin duyuruları doğrultusunda yürütülecek.