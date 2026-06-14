Antalya Muratpaşa'nın Memurevleri Mahallesi'nde yaşanan olay, kentte büyük üzüntü yarattı. Edinilen bilgilere göre öğretmen O.B. ile öğretmen olan eşi Aslıhan Ö.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında O.B., evde bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu eşi Aslıhan Ö.B. ile kayınpederi Cafer Ö. ağır yaralandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Aslıhan Ö.B. ile babası Cafer Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli O.B.'yi evde gözaltına aldı. Olay yerinde geniş çaplı inceleme yapılırken, Cumhuriyet Savcılığı da soruşturma başlattı.

ÜÇ ÇOCUK EVDEYDİ

Olay sırasında çiftin üç çocuğunun da evde bulunduğu öğrenildi. Çocuklar, olayın ardından yakınları tarafından evden alınarak güvenli bir yere götürüldü.

Hayatını kaybeden baba ve kızın cenazeleri, olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Polis ekipleri olayın çıkış nedenine ilişkin araştırmasını sürdürürken, gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili adli soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor.