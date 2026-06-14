Rize’de meydana gelen trafik kazası, bir aileyi yasa boğdu. Ardeşen ilçesinde sabah saatlerinde bahçelerine gitmek için yola çıkan Adem Altıparmak (57) ile eşi Fatma Altıparmak (55), içinde bulundukları kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Adem Altıparmak, eşiyle birlikte çay bahçesine gitmek üzere 53 HR 291 plakalı kamyonetle yola çıktı. Seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden Altıparmak’ın kullandığı araç, kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

KAMYONET UÇURUMA SAVRULDU

Bölgenin engebeli arazi yapısı nedeniyle metrelerce aşağıya yuvarlandığı belirtilen kamyoneti gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zorlu arazi şartlarına rağmen kısa sürede kaza yerine ulaşan ekipler, araçta bulunan çifti kurtarmak için çalışma başlattı.

ADEM ALTIPARMAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede sürücü Adem Altıparmak’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan eşi Fatma Altıparmak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçkar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Fatma Altıparmak, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Böylece sabah saatlerinde yaşanan kazada karı koca yaşamını yitirmiş oldu.

KÖYDE BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞANDI

Altıparmak çiftinin ölüm haberi, yakınları ve köy sakinleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Çevredekiler, çiftin her gün bahçelerine gitmek için aynı güzergâhı kullandığını ifade etti.

Bayırcık köyünde yaşayan vatandaşlar, kazanın yaşandığı yolun dar ve virajlı yapısına dikkat çekerek bölgede zaman zaman benzer tehlikelerin yaşandığını belirtti.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. Araçta teknik bir arıza olup olmadığı ve kazanın nasıl meydana geldiği yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Hayatını kaybeden Adem ve Fatma Altıparmak çiftinin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilmesi bekleniyor.