ALANYA’DA bulunan Syedra Antik Kenti’nde düzenlenen klasik müzik dinletisi, antik kentin tarihi dokusu içinde gerçekleştirildi. Alanya Rotary Kulübü tarafından organize edilen etkinlik, katılımcıların antik kent gezisiyle başladı. Ardından antik stadyum alanında kokteyl verildi ve program sanat dolu bir konserle devam etti. Gecede kemanda Yana Konovalova, viyolada Anna Parakhnevich, piyanoda Natalia Vzdornova, sopranoda ise Dariia Arkhypkina ve Natalia Yılmaz’ın yer aldığı “Caleopa” grubu sahne aldı. Performans, antik kentin taş duvarları arasında yankılanarak izleyicilere farklı bir atmosfer sundu.

"ALANYA GÜÇLÜ BİR TARİH VE KÜLTÜR MİRASINA SAHİP"

Alanya Rotary Kulübü Başkanı Kemal Gökkuş, yaptığı konuşmada, "Syedra Sizi Çağırıyor" sloganıyla çıktıkları yolculukta amaçlarının kadim kentin hak ettiği ilgiyi görmesine ve Alanya'nın kültürel kimliğinin tanınmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Alanya'nın sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, asıl derinliğinin tarihi ve kültürel hafızasında saklı olduğunu vurgulayan Gökkuş, organizasyonun hayata geçirilmesine destek verenlere teşekkür etti. Gökkuş, "Bu akşam burada, Syedra'nın iki bin yıllık sessizliği eşliğinde, sizlerle bir arada olmak benim için gerçekten ayrı bir duygu. Alanya Rotary Kulübü adına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. "Syedra Sizi Çağırıyor" diyerek çıktığımız bu yolculukta amacımız, yalnızca güzel bir konser düzenlemek değil. Bu kadim kentin hak ettiği ilgiyi görmesine, daha geniş kitlelerce tanınmasına ve Alanya'nın kültürel kimliği içinde hak ettiği yere kavuşmasına küçük de olsa katkı sunmaktır. Syedra, yüzyıllar boyunca bu topraklarda yaşamış medeniyetlerin sessiz bir tanığı. Taşlarında geçmişin emeği, sokaklarında tarihin sesi, ufkunda ise Akdeniz'in o eşsiz ruhu var. Bugün burada olmak, bu mirasa duyduğumuz saygının ve onu geleceğe taşıma sorumluluğumuzun bir ifadesidir. Alanya denildiğinde akla ilk gelen deniz, kum ve güneş oluyor. Elbette bunlar kentimizin büyük zenginlikleri. Ama biz biliyoruz ki Alanya'nın asıl derinliği tarihinde, kültüründe ve katman katman biriktirdiği yaşam hafızasında saklı. Syedra da bu hafızanın belki en güçlü ve en az bilinen parçası. Bu yüzden burada yapılan her kazı çalışması, atılan her adım bizim için çok değerli. Bu noktada özellikle bir ismi anmak istiyorum: Syedra Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertuğ Ergürer ve kazı ekibi. Yıllarca süren sabırlı bir çalışmayla bu antik kenti gün yüzüne çıkardılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Rotary olarak biz her zaman toplum yararına hizmet etmeyi önceliğimiz olarak gördük. Ama hizmet yalnızca maddi ihtiyaçları karşılamak değildir. Kültür ve sanat da bir toplumun en temel ihtiyaçlarından biri. Bizler Alanya Rotary ailesi olarak, Bir kentin tarihî değerlerini sanatla buluşturmanın, aynı zamanda geleceğe yapılan kıymetli bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple bu organizasyonun hayata geçmesinde emeği olan herkese teşekkürü bir borç biliyoruz. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Alanya Belediyesi'ne, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'na, Yeni Alanyalılar Platformu'na, Rotary Kültür Sanat Komitemize ve bu gecenin mimarı Ali Toprak'a özellikle sponsorlarımız Mukarnas Otel'e, Antik Roman Palace Otel'e, Kaptan Otel’e , Toprak Optik'e ve destek veren tüm kişi ve kurumlara çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam sanatlarıyla geceye ruh katacak Caleopa'ya ve tüm sanatçılarımıza da şimdiden teşekkür ediyorum. Bu anlamlı geceye katılarak bizleri onurlandırdığınız için hepinize çok teşekkür ederim" dedi.

"KLASİK MÜZİK İLE ANTİK KENTİN BULUŞMASI ZAMANIN ÖTESİNDE BİR MİRAS"

Alanya Rotary Kulübü Kültür Sanat Komite Başkanı Ali Toprak ise konuşmasında, antik kentte klasik müzik icra edilmesinin tarih ve sanat arasında güçlü bir bağ kurduğunu ifade etti. Toprak, organizasyonda emeği geçen tüm kurum ve kişilere teşekkür ederek kültürel etkinliklerin önemine dikkat çekti. Toprak, "Gerçekten büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Tabii klasik konuşmalarda teşekkürler en sonda yapılır ama ben en başta yapmak istiyorum. Çünkü bunu çok değerli buluyorum. Her şeyden önce Alanya Belediyesi’ne gerçekten teşekkür ediyorum. Bugün geldiğiniz yolun asfaltı için pazar günü arayıp pazartesi günü çalışmalara başlayan, bir dediğimizi iki etmeyen ve bu sürece her aşamada destek veren Alanya Belediyesi’ne şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Müze Müdürümüz Seher Türkmen’e ve burada gördüğünüz emeği ortaya çıkaran, adeta bu şehri yeniden görünür kılan Saygıdeğer Kazı Başkanımız Prof. Dr. Ertuğ Ergürey’e yürekten teşekkür ediyorum. Sponsorlarımıza da katkılarından dolayı ayrıca minnettarız. Bugün sizleri sadece taşların ve sütunların arasında değil, yüzyılların hafızasında ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bulunduğumuz bu antik kent, geçmişte insanların bir araya geldiği, düşündüğü, ürettiği, sevdiği ve hayaller kurduğu bir yaşam alanıydı. Burada yankılanan sesler zaman içinde değişti. Diller değişti, kültürler değişti, kuşaklar birbirini izledi. Ancak insanın güzeli arama arzusu hiç değişmedi. İşte bu nedenle klasik müzik ile antik bir kentin buluşması bence son derece anlamlıdır. Çünkü ikisi de zamanın ötesine geçebilen nadir insanlık miraslarıdır. Bir yanda binlerce yıllık taşların sessiz tanıklığı, diğer yanda yüzyıllardır insan ruhuna dokunmaya devam eden ezgiler. Bu akşam dinleyeceğiniz eserler, farklı dönemlerde ve farklı coğrafyalarda yaşamış bestecilerin hayal gücünden doğdu. Ancak bu tarihi mekânda yeniden hayat buldu ve geçmişle bugünü aynı sahnede buluşturdu" dedi.

"ÇOK BÜYÜK BİR YOL KATETTİK VE KENTİ BU NOKTAYA GETİRDİK"

Syedra Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Ertuğ Ergürer, 2019 yılından bu yana yürütülen kazı ve araştırma çalışmalarıyla kentte önemli bir ilerleme kaydedildiğini söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın destekleriyle özellikle son üç yılda antik kentin önemli bir bölümünün gün yüzüne çıkarıldığını belirten Ergürer, çalışmaların geldiği noktadan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Ergürer, “3-4 yıl içinde çok büyük bir yol katettik ve kenti bu noktaya getirdik. Burada çok güzel bir organizasyon yapılıyor. İsmail Karamut hocamızın etkinliğinden sonra bu ikinci etkinlik oldu. Ancak klasik müzik etkinliği olarak ilk organizasyon gerçekleşti. Bu etkinliği düzenleyen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. (Şerife ÇOBAN)



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