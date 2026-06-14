14 Haziran 2026 Pazar akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye sahibini bulamadı. Milli Piyango tarafından noter huzurunda yapılan çekilişin ardından kazandıran numaralar açıklandı. Binlerce kişi sonuçların duyurulmasıyla birlikte kuponlarını kontrol etmeye başladı.

14 Haziran 2026 tarihli çekilişte çıkan numaralar:

3 - 26 - 27 - 32 - 44 - 46

BÜYÜK İKRAMİYE BİR SONRAKİ ÇEKİLİŞE KALDI

Çekiliş sonuçlarına göre 6 numarayı doğru tahmin eden talihli çıkmadı. Böylece yaklaşık 30 milyon 735 bin TL olarak açıklanan büyük ikramiye devretti.

İkramiyenin devretmesiyle birlikte bir sonraki çekilişte dağıtılacak ödül tutarının daha da yükselmesi bekleniyor. Bu durum, özellikle yüksek ikramiye dönemlerinde Süper Loto'ya olan ilgiyi artırıyor.

5 BİLEN 20 KİŞİ İKRAMİYE ALDI

Milli Piyango tarafından açıklanan sonuçlara göre 5 numarayı doğru tahmin eden 20 kişi ikramiye kazandı.

Her bir talihlinin kazandığı tutar:

20 bin 998 TL 80 kuruş

Diğer ikramiye kategorilerine ilişkin detaylar ise resmi sonuç ekranlarında yayımlandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIYOR?

Kuponlarını kontrol etmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango'nun resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden numaralarını karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor.

Çekiliş sonuçları, ikramiye dağılımları ve devreden ödül tutarlarına ilişkin güncel bilgiler resmi platformlar üzerinden takip edilebiliyor.