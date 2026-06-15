Alanya’da elektrik dağıtım şebekesinde yapılacak bakım ve yatırım çalışmaları nedeniyle bazı mahalle ve sokaklarda planlı enerji kesintisi gerçekleştirilecek. Kesintilerin 16 Haziran Salı günü saat 09.00’da başlayıp 16.00’da sona ermesi planlanıyor.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ

Yetkililerden alınan bilgilere göre bakım çalışması kapsamında aşağıdaki bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak:

Dere Mahallesi

Mahmutseydi Mahallesi

Türktaş Mahallesi

Bu bölgelerde yaşayan vatandaşların kesinti süresince gerekli önlemleri almaları istendi.

HACET VE KADIPAŞA’DA YATIRIM ÇALIŞMASI

Yatırım çalışmaları kapsamında ise Hacet ve Kadıpaşa mahallelerinin bazı noktalarında elektrik verilemeyecek.

Kesintiden etkilenmesi beklenen bölgeler:

Hacet Mahallesi Gümrükçüler Sokak

Hacet Gümrükçüler bölgesi

Kadıpaşa Mahallesi Gümrükçüler bölgesi

Kadıpaşa Mahallesi Kahveciler bölgesi

KESİNTİ SAATLERİ

Başlangıç: 16 Haziran 2026 Salı – 09.00

Bitiş: 16 Haziran 2026 Salı – 16.00

Toplam süre: 7 saat

Elektrikle çalışan cihazlara bağımlı olan işletmelerin ve vatandaşların kesinti saatlerini dikkate alarak planlama yapmaları öneriliyor.

Kaynak: Elektrik dağıtım şirketi planlı kesinti duyuruları.